Yalı Çapkını'na Sürpriz İsim Katılıyor! Sezon Finalinden Önce İşler Karışacak!
Yalı Çapkını'na Sürpriz İsim Katılıyor! Sezon Finalinden Önce İşler Karışacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
'Yalı Çapkını' adlı popüler dizi, her hafta büyük bir heyecanla izleyiciler tarafından takip ediliyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa, dizinin sezon finalinin 7 Haziran'da yapılması bekleniyor. Ayrıca, dizinin oyuncu kadrosuna, usta bir ismin katılacağı bilgisi de paylaşıldı.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez eğlencesi olan "Yalı Çapkını" dizisi, büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor ve yurt dışında da büyük bir ilgi görüyor.
Popüler dizinin kadrosuna, bir usta isim daha ekleniyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu, OGM Pictures yapımcılığında ekrana gelen dizinin yeni oyuncusu Nazmi Kırık olacak.
Nazmi Kırık, bu fenomen dizide "Tayyar" karakterine can verecek. Kırık, dizide Akın'ın babası ve Mezide'nin eşi olarak izleyicinin karşısına çıkacak.
Bu arada, sevilen dizinin sezon finalinin 7 Haziran'da yapılması planlanıyor. Bu tarih, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.
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Dizi ekibinin yeni üyesi Nazmi Kırık'ın performansı da ayrıca merak konusu. Yeni bölümler, izleyicinin beklentilerini karşılayacak mı, hep birlikte göreceğiz.
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