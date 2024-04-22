Yalı Çapkını'na Sürpriz İsim Katılıyor! Sezon Finalinden Önce İşler Karışacak!

'Yalı Çapkını' adlı popüler dizi, her hafta büyük bir heyecanla izleyiciler tarafından takip ediliyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa, dizinin sezon finalinin 7 Haziran'da yapılması bekleniyor. Ayrıca, dizinin oyuncu kadrosuna, usta bir ismin katılacağı bilgisi de paylaşıldı.