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Usta Oyuncu Hatice Aslan'dan Bahar'daki Rol Arkadaşı Demet Evgar'a Övgü Dolu Sözler!

Usta Oyuncu Hatice Aslan'dan Bahar'daki Rol Arkadaşı Demet Evgar'a Övgü Dolu Sözler!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 09:44

Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak (Timur)'ın annesi rolünü oynayan Hatice Aslan (Nevra), dizideki gelini Demet Evgar (Bahar) için övgü dolu sözler söyledi.

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Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Bahar, her Salı reyting rekorları kırıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Bahar, her Salı reyting rekorları kırıyor.

Show TV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden olan Bahar'da Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın oyunculukları hayran bırakıyor.

Show TV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden olan Bahar'da Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın oyunculukları hayran bırakıyor.

Bu durum yalnızca izleyenler için değil rol arkadaşları için de öyle. Dizide Timur'un annesini canlandıran başarılı youncu Hatice Aslan'dan övgü dolu sözler geldi.

Bu durum yalnızca izleyenler için değil rol arkadaşları için de öyle. Dizide Timur'un annesini canlandıran başarılı youncu Hatice Aslan'dan övgü dolu sözler geldi.

Enerjisi ile adete gönüllerimize Bahar getiren Demet Evgar'ı, ünlü oyuncu öve öve bitiremedi. İşte Aslan'ın Evgar'a o sözleri👇🏻

Enerjisi ile adete gönüllerimize Bahar getiren Demet Evgar'ı, ünlü oyuncu öve öve bitiremedi. İşte Aslan'ın Evgar'a o sözleri👇🏻

'Demet, yılların tecrübesi. Uzun zamandır tiyatro olsun, dizi olsun, sinema olsun... Artı bir de üstüne kendi çabalarıyla yaptığı müzik tarafı var, orada da özel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dört dörtlük bir insan.''

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