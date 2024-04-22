Usta Oyuncu Hatice Aslan'dan Bahar'daki Rol Arkadaşı Demet Evgar'a Övgü Dolu Sözler!
Usta Oyuncu Hatice Aslan'dan Bahar'daki Rol Arkadaşı Demet Evgar'a Övgü Dolu Sözler!
Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak (Timur)'ın annesi rolünü oynayan Hatice Aslan (Nevra), dizideki gelini Demet Evgar (Bahar) için övgü dolu sözler söyledi.
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Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Bahar, her Salı reyting rekorları kırıyor.
Show TV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden olan Bahar'da Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın oyunculukları hayran bırakıyor.
Bu durum yalnızca izleyenler için değil rol arkadaşları için de öyle. Dizide Timur'un annesini canlandıran başarılı youncu Hatice Aslan'dan övgü dolu sözler geldi.
Enerjisi ile adete gönüllerimize Bahar getiren Demet Evgar'ı, ünlü oyuncu öve öve bitiremedi. İşte Aslan'ın Evgar'a o sözleri👇🏻
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