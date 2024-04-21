Survivor All Star Birleşme Partisinde Şarkı Yarışmasının Şampiyonu Belli Oldu!
Survivor All Star Birleşme Partisinde Şarkı Yarışmasının Şampiyonu Belli Oldu!
Survivor All Star 2024'deki Birleşme partisinde yarışmacılar eğlenceli anlar yaşadı. Şarkı yarışmasında performanslarını konuşturan yarışmacılar arasından hangisi birinci oldu, merak edenler için cevabı içeriğimizde!
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Acun Ilıcalı'nın popüler yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan doruktaydı. Birleşme partisinin coşkusunu katlayan yeni bölümde eğlenceli anlar yaşandı.
Survivor All Star 2024'in bu özel Birleşme Partisi bu akşam 20.00'da ekranlarda seyirci ile buluştu.
Yarışmacılar partide ses performansları ile gündeme geldi. Ses yarışmasının en gözdesi ise sonunda belli oldu.
İşte birleşme partisinden yarışmacıların performansları:
Nagihan Karadere'nin performansından küçük bir kesit👇🏻
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Aleyna Kalaycıoğlu'nun performansı:
Nefise Karatay'ın performansı:
Ogeday'ın performansı:
Damla Can'ın performansı:
İlk dörde kalan yarışmacılar Batuhan, Ogeday, Özgür ve Berna oldu. Jüri performansları yeniden değerlendirdi ve...
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Yarışmanın birincisi ise 26 puanla Özgür oldu. Berna 24, Batuhan 20, Ogeday ise 10 puan aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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