Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Öyle Bir Hata Yaptı ki İlk Baraj Sorusunda Elendi!
Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Öyle Bir Hata Yaptı ki İlk Baraj Sorusunda Elendi!
'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı popüler yarışma programının en son yayınlanan bölümünde, bir yarışmacının yaşadığı beklenmedik durum izleyenleri şaşırttı. Yarışmacı, ikinci soruda verdiği yanlış cevap sebebiyle ilk baraj sorusunda elendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı popüler televizyon programı "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümünde, izleyicileri ve yarışmacıları şaşırtacak bir durum yaşandı.
Bursa'dan yarışmaya katılan Ayla Can, ikinci soruda verdiği yanıtla elendi ve yarışmadan hiçbir ödül kazanamadan ayrıldı.
Ayla Can, ilk soruda başarılı bir performans sergileyerek yarışmaya iyi bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci soru, yarışmacının karşısına beklenmedik bir şekilde çıktı.
"Halis muhlis ne demektir?" şeklindeki soru, yarışmacıyı oldukça zorladı.
Ayla Can, bu soru karşısında heyecanına yenik düşerek acele bir şekilde "C Aşağı yukarı" yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak bu yanıt, ne yazık ki doğru değildi. Yanıtını verir vermez, yarışmacının yüzündeki şaşkınlık ifadesi kameralara yansıdı.
Yarışmacının bu beklenmedik elenişi, hem izleyicileri hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. İmirzalıoğlu, Ayla Can'a destek olmak için "Kimse burada kusur aramasın. Önce burada medeni cesaret gösterip bu koltuğa oturmak çok önemli Ayla hanım." ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın