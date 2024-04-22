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Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Öyle Bir Hata Yaptı ki İlk Baraj Sorusunda Elendi!

Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Öyle Bir Hata Yaptı ki İlk Baraj Sorusunda Elendi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 08:36

'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı popüler yarışma programının en son yayınlanan bölümünde, bir yarışmacının yaşadığı beklenmedik durum izleyenleri şaşırttı. Yarışmacı, ikinci soruda verdiği yanlış cevap sebebiyle ilk baraj sorusunda elendi.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı popüler televizyon programı "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümünde, izleyicileri ve yarışmacıları şaşırtacak bir durum yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı popüler televizyon programı "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümünde, izleyicileri ve yarışmacıları şaşırtacak bir durum yaşandı.

Bursa'dan yarışmaya katılan Ayla Can, ikinci soruda verdiği yanıtla elendi ve yarışmadan hiçbir ödül kazanamadan ayrıldı.

Bursa'dan yarışmaya katılan Ayla Can, ikinci soruda verdiği yanıtla elendi ve yarışmadan hiçbir ödül kazanamadan ayrıldı.

Ayla Can, ilk soruda başarılı bir performans sergileyerek yarışmaya iyi bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci soru, yarışmacının karşısına beklenmedik bir şekilde çıktı.

Ayla Can, ilk soruda başarılı bir performans sergileyerek yarışmaya iyi bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci soru, yarışmacının karşısına beklenmedik bir şekilde çıktı.

"Halis muhlis ne demektir?" şeklindeki soru, yarışmacıyı oldukça zorladı.

"Halis muhlis ne demektir?" şeklindeki soru, yarışmacıyı oldukça zorladı.

SORU:

'Halis muhlis ne demektir?'

  • A- Tam anlamıyla

  • B- Belki

  • C- Aşağı yukarı

  • D- Bir ihtimal

DOĞRU CEVAP: A

Ayla Can, bu soru karşısında heyecanına yenik düşerek acele bir şekilde "C Aşağı yukarı" yanıtını verdi.

Ayla Can, bu soru karşısında heyecanına yenik düşerek acele bir şekilde "C Aşağı yukarı" yanıtını verdi.
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Ancak bu yanıt, ne yazık ki doğru değildi. Yanıtını verir vermez, yarışmacının yüzündeki şaşkınlık ifadesi kameralara yansıdı.

Ancak bu yanıt, ne yazık ki doğru değildi. Yanıtını verir vermez, yarışmacının yüzündeki şaşkınlık ifadesi kameralara yansıdı.

Yarışmacının bu beklenmedik elenişi, hem izleyicileri hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. İmirzalıoğlu, Ayla Can'a destek olmak için "Kimse burada kusur aramasın. Önce burada medeni cesaret gösterip bu koltuğa oturmak çok önemli Ayla hanım." ifadelerini kullandı.

Yarışmacının bu beklenmedik elenişi, hem izleyicileri hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. İmirzalıoğlu, Ayla Can'a destek olmak için "Kimse burada kusur aramasın. Önce burada medeni cesaret gösterip bu koltuğa oturmak çok önemli Ayla hanım." ifadelerini kullandı.

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