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Survivor Hilmicem'in 2018 ve 2024 Birleşme Partisi Performansı Goygoy Malzemesi Oldu!

Survivor Hilmicem'in 2018 ve 2024 Birleşme Partisi Performansı Goygoy Malzemesi Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 19:43

Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanacak Survivor All Star 2024'deki Birleşme Partisi'nin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaştı. Hilmicem'in birleşme partisi performansı goygoy malzemesi oldu.

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Acun Ilıcalı'nın popüler yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan dorukta. Birleşme Partisi'nin coşkusunu katlayacak olan yeni bölümün tanıtımı, Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Acun Ilıcalı'nın popüler yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan dorukta. Birleşme Partisi'nin coşkusunu katlayacak olan yeni bölümün tanıtımı, Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Survivor All Star 2024'in bu özel Birleşme Partisi, bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Survivor All Star 2024'in bu özel Birleşme Partisi, bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Bu özel etkinlikte yarışmacılar, pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın'ın enerjik konseriyle hem dans edecekler hem de izleyicilere keyifli anılar bırakacaklar.

Bu özel etkinlikte yarışmacılar, pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın'ın enerjik konseriyle hem dans edecekler hem de izleyicilere keyifli anılar bırakacaklar.

Birleşme Partisi'nde düzenlenecek olan "Anlat Bakalım" isimli oyun, etkinliğe ayrı bir heyecan katacak. Bu oyuna Acun Ilıcalı, Demet Akalın, Okan Kurt ve İrem Kanan gibi tanınmış isimler de katılım gösterecek.

Birleşme Partisi'nde düzenlenecek olan "Anlat Bakalım" isimli oyun, etkinliğe ayrı bir heyecan katacak. Bu oyuna Acun Ilıcalı, Demet Akalın, Okan Kurt ve İrem Kanan gibi tanınmış isimler de katılım gösterecek.

Partide yarışmacılar da ezberledikleri şarkılarla eğlenecek ve konser verecekti. Tanıtımda Hilmicem'in şarkısı dikkat çekti.

Partide yarışmacılar da ezberledikleri şarkılarla eğlenecek ve konser verecekti. Tanıtımda Hilmicem'in şarkısı dikkat çekti.
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Kullanıcıların gözünden kaçmayan ayrıntı sosyal medyada goygoy konusu oldu. Hilmicem'in 2018'de aynı şarkıyı söylediği ortaya çıktı.

Kullanıcıların gözünden kaçmayan ayrıntı sosyal medyada goygoy konusu oldu. Hilmicem'in 2018'de aynı şarkıyı söylediği ortaya çıktı.

İşte o anlar:

Kullanıcıların yorumları:

Kullanıcıların yorumları:
twitter.com

Üşengeçlik şu seviyelerde😂

Üşengeçlik şu seviyelerde😂
twitter.com

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