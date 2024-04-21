Survivor All Star Birleşme Partisinde Neler Yaşandı? Kullanıcıların Gözünden Yaşananlar...
Survivor All Star Birleşme Partisinde Neler Yaşandı? Kullanıcıların Gözünden Yaşananlar...
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar birbirinden eğlenceli anlar yaşattı. Partide neler yaşandı, merak edenler için sosyal medyada kullanıcıların ilk tepkilerini derledik!
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TV8'in popüler yarışma programı Survivor All Star'da heyecan ve tansiyon hiç düşmüyor. Yarışmada birleşme partisi için özel bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte yarışmacılar, yeteneklerini sergileyebilecekleri bir şarkı yarışmasında kıyasıya yarıştı.
Yarışmacılar, birleşme partisi için özel olarak hazırlanmış bir sahnede tek tek performanslarını sergiledi. Her bir yarışmacının performansı, ünlü şarkıcı Demet Akalın tarafından değerlendirildi.
Partide Aleyna ve Demet Akalın arasındaki gerginlik, yarışmacıların performansları, derken sosyal medyada gündem karıştı.
İşte kullanıcılardan gelen ilk tepkiler:
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😂
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Amannn ne kadar büyük olaymış ,vay arkadaş ya memleketin sorunu problemi bitti bu ikisinin gerginliği haber oldu,eskiden varoş mahallelerinde romançiler kavg... Devamını Gör
Bu cop habelerle kafanizi dolduruyor onedio Recebodan para almis para bu onedio
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