Yargı'da Olaylar Bitmiyor: Ilgaz Kaçırıldı! Efe Tuğçe'ye Sürpriz Evlenme Teklifi Etti!

Kanal D'nin pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen ve merak uyandıran hikayesiyle dikkat çeken 'Yargı' dizisi, heyecan dozunu artırdı. Dizi ekibi, Kartal, Rıdvan ve Erbil karakterlerinin cansız bedenlerini buldu. Ilgaz ve İclal karakterleri, Eren hakkında şüphelendikleri için onun ifadesini aldılar. Efe karakteri, Tuğçe'ye evlilik teklif etti. Ancak, diziye damga vuran olay Ilgaz'ın kaçırılması oldu. İşte 'Yargı' dizisinin 90. bölümünde yaşananlar...