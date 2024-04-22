Yargı'da Olaylar Bitmiyor: Ilgaz Kaçırıldı! Efe Tuğçe'ye Sürpriz Evlenme Teklifi Etti!
Yargı'da Olaylar Bitmiyor: Ilgaz Kaçırıldı! Efe Tuğçe'ye Sürpriz Evlenme Teklifi Etti!
Kanal D'nin pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen ve merak uyandıran hikayesiyle dikkat çeken 'Yargı' dizisi, heyecan dozunu artırdı. Dizi ekibi, Kartal, Rıdvan ve Erbil karakterlerinin cansız bedenlerini buldu. Ilgaz ve İclal karakterleri, Eren hakkında şüphelendikleri için onun ifadesini aldılar. Efe karakteri, Tuğçe'ye evlilik teklif etti. Ancak, diziye damga vuran olay Ilgaz'ın kaçırılması oldu. İşte 'Yargı' dizisinin 90. bölümünde yaşananlar...
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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolde olduğu "Yargı" dizisi, 90. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Bu bölümde yaşanan heyecan verici olaylar kullanıcıları meraklandırdı.
Eren, suç mahallini titizlikle temizledi. Yardımları için Osman ve Merdan'a minnettarlığını ifade ettikten sonra, o da olay yerinden uzaklaştı.
Ilgaz ve İclal, hastane güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yekta, İclal'in babasının acımasız katilinin kim olduğunu sonunda öğrendi.
Polis ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti ve Rıdvan, Erbil ve Kartal'ın cesedine ulaştı. Yekta, elde ettiği bilgiyi İclal'le paylaştı ve bu bilgi, olayların seyrini değiştirecek gibi görünüyor.
Parla'nın da yardımcı olmasıyla Aylin ve Osman boşandı ve Efe Tuğçe'ye evlenme teklifi etti ancak sular durulmuyor.
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Dizi biterken seyirciyi şok eden bir olay yaşandı. Ilgaz savcı kaçırıldı. Neler olup bittiği sosyal medyada merak konusu oldu. İşte kullanıcıların Yargı'nın son bölümüne tepkileri...
Kimisi bu teklife çok sevindi.
Kimisi de Tuğçe'ye olanları hatırlattı.
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