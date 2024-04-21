Teklif Gitti! Selahattin Paşalı “İlk ve Son” Dizisinde mi Oynayacak?
Teklif Gitti! Selahattin Paşalı “İlk ve Son” Dizisinde mi Oynayacak?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Blutv'nin popüler dizisi 'İlk ve Son', Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Dizinin ikinci sezonu için yeni başrol oyuncuları belirlendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre teklif Selahattin Paşalı'ya gitti.
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Hakan Bonomo'nun yaratıcısı olduğu ve büyük ilgi gören "İlk ve Son" adlı dizi, Blutv'de yayınlanmıştı.
Cem Karcı'nın yönettiği bu dizi, Deniz (Özge Özpirinçci) ve Barış'ın (Salih Bademci) 10 yıl süren ilişkisini etkileyici bir şekilde izleyicilere aktarmıştı.
İkinci sezonu bu yaz çekilmesi planlanan dizinin yönetmen koltuğuna ise Devrim Yalçın oturacak.
"İlk ve Son" dizisinin ikinci sezonunda, Nilüfer ve Cihan'ın 2014 ve 2024 yılları arasında yaşadıkları ilişki mercek altına alınacak.
Dizide Cihan karakterini canlandırması için Selahattin Paşalı'ya teklif götürüldü.
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Ancak Paşalı, son 22 aydır durmaksızın çalıştığı ve geçtiğimiz Eylül ayında "Pera Palas'ta Gece Yarısı" ve "Ömer" dizilerinin çekimlerini aynı anda sürdürdüğü için oldukça yorgun olduğunu belirtti.
Ayrıca, yeni doğan kızı Leyla Pera'ya daha fazla zaman ayırabilmek adına bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.
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