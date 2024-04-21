Teklif Gitti! Selahattin Paşalı “İlk ve Son” Dizisinde mi Oynayacak?

Blutv'nin popüler dizisi 'İlk ve Son', Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Dizinin ikinci sezonu için yeni başrol oyuncuları belirlendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre teklif Selahattin Paşalı'ya gitti.