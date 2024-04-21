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Kerem Bürsin Ünlü Yönetmen Onur Ünlü’nün Yeni Filminde Oynayacak!

Kerem Bürsin Ünlü Yönetmen Onur Ünlü’nün Yeni Filminde Oynayacak!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 18:57

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Antalya'daki 'Mavi Mağara' filminin çekimlerine devam ederken, aynı zamanda Onur Ünlü'nün yeni projesi olan 'Son Of A Rich' filminde rol alacağı bilgisi ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son zamanlarda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son zamanlarda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Bürsin'in şu anda Devrim Özkan ile birlikte başrolünü üstlendiği "Mavi Mağara" adlı film, Antalya'da çekiliyor ve çekimlerin 26 Nisan'da tamamlanması bekleniyor.

Bürsin'in şu anda Devrim Özkan ile birlikte başrolünü üstlendiği "Mavi Mağara" adlı film, Antalya'da çekiliyor ve çekimlerin 26 Nisan'da tamamlanması bekleniyor.

Altan Dönmez'in yönetmenliğini yaptığı bu film, Antalya çekimlerinin ardından İstanbul'da devam edecek. Ancak Bürsin'in çalışmaları bununla sınırlı değil.

Altan Dönmez'in yönetmenliğini yaptığı bu film, Antalya çekimlerinin ardından İstanbul'da devam edecek. Ancak Bürsin'in çalışmaları bununla sınırlı değil.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bürsin'in Haziran sonunda Onur Ünlü yönetmenliğindeki "Son Of A Rich" adlı filmde rol alması bekleniyor. Bu film, imza aşamasında olduğu belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bürsin'in Haziran sonunda Onur Ünlü yönetmenliğindeki "Son Of A Rich" adlı filmde rol alması bekleniyor. Bu film, imza aşamasında olduğu belirtildi.

Kunay Film'in prodüksiyonunu üstlendiği "Son Of A Rich", Rus komedi filmi "Holop"un Türkiye'deki uyarlaması olacak.

Kunay Film'in prodüksiyonunu üstlendiği "Son Of A Rich", Rus komedi filmi "Holop"un Türkiye'deki uyarlaması olacak.

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