İzlerken Hem Kahkahalara Boğan Hem de Ağlatan Gelmiş Geçmiş En İyi Romantik Komedi Filmleri
İzlerken Hem Kahkahalara Boğan Hem de Ağlatan Gelmiş Geçmiş En İyi Romantik Komedi Filmleri
Kaynak: https://www.vanityfair.com/hollywood/...
Romantik komedi tutkunları, bu liste tam size göre!
Duygusal anlarla gözlerinizi yaşartıp, bir sonraki sahnede kahkahalarınıza engel olamayacağınız, kaliteli romantik komedi filmlerini siz değerli sinema severler için özenle bir araya getirdik. Eğer siz de 'Acaba bugün hangi filmi izlesem?' diye düşünüyorsanız, bu özenle seçilmiş filmlere mutlaka bir göz atmanızı öneriyoruz.
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30. Something’s Gotta Give (2003)
29. Enchanted (2007)
28. Fire Island (2022)
27. Amélie (2001)
26. The Big Sick (2017)
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25. The Half of It (2020)
24. Harold and Maude (1971)
23. How Stella Got Her Groove Back (1998)
22. The Apartment (1960)
21. The Wedding Banquet (1993)
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20. Four Weddings and a Funeral (1994)
19. Moonstruck (1987)
18. The Shop Around the Corner (1940)
17. The 40-Year-Old Virgin (2005)
16. Down with Love (2003)
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15. Sleepless in Seattle (1993)
14. My Best Friend’s Wedding (1997)
13. His Girl Friday (1940)
12. Coming to America (1988)
11. The Princess Bride (1987)
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10. Broadcast News (1987)
9. Love & Basketball (2000)
8. Notting Hill (1999)
7. It Happened One Night (1934)
6. What’s Up, Doc? (1972)
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5. Roman Holiday (1953)
4. Groundhog Day (1993)
3. Bridget Jones’s Diary (2001)
2. 10 Things I Hate About You (1999)
1. Phantom Thread (2017)
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