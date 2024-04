İzlerken Hem Kahkahalara Boğan Hem de Ağlatan Gelmiş Geçmiş En İyi Romantik Komedi Filmleri

Netflix, son yıllarda 'Set It Up' ve 'To All the Boys I've Loved Before' gibi popüler filmlerin yayın haklarını alarak romantik komedi türünü yeniden popüler hale getirdi. Ancak, 2004 yılında büyük beğeni toplayan 'Saving Face' filminin yönetmeni Alice Wu'nun son eseri 'The Half of It', belki de en çok ihtiyaç duyulan film oldu. Bu film, Cyrano'nun hikayesinden esinlenerek, lise öğrencisi Ellie Chu'nun (Leah Lewis), okulun popüler sporcu çocuğu (Daniel Diemer) ile aynı kıza (Alexxis Lemire) aşık olmaları ve bu kızın kalbini kazanmaları için birlikte çalışmalarını konu alıyor.