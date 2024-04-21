İzlerken Hem Kahkahalara Boğan Hem de Ağlatan Gelmiş Geçmiş En İyi Romantik Komedi Filmleri

Julianne Potter ve Michael O'Neal, uzun bir süre boyunca kimseyle evlenemezlerse birbirleriyle evlenme taahhüdünde bulunurlar. Ancak, durumlar değiştiğinde Michael, Kimberly Wallace ile evlenme kararı alır. Bu durum, Julianne'ı kıskançlıkla doldurur çünkü aslında ona karşı derin bir aşk beslemektedir. Bu nedenle, Julianne, Michael'ın evlilik planlarını bozmak için harekete geçer. Bu, onun kıskançlıkla dolu bir aşk hikayesine dönüşür ve onu, Michael'ın evlilik planlarını engelleme çabalarına iten bir dizi olaya sürükler. Michael'ın evlilik planlarını bozma çabaları, Julianne'ın aşkını daha da büyütür ve onu bir dizi karmaşık durumla karşı karşıya bırakır. Bu durumlar, Julianne'ın aşkını ve kıskançlığını daha da derinleştirir ve onu, Michael'ın evlilik planlarını bozmak için daha da kararlı hale getirir. Bu, Julianne'ın aşkını ve kıskançlığını daha da derinleştirir ve onu, Michael'ın evlilik planlarını bozmak için daha da kararlı hale getirir.