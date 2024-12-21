"Aşk Solcudur..." Kızılcık Şerbeti'nde Deniz Gezmiş Anıldı
"Aşk Solcudur..." Kızılcık Şerbeti'nde Deniz Gezmiş Anıldı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Deniz Gezmiş anıldı. Ömer ve Kıvılcım'ın aşk ve evlilikten konuştuğu sahneye Ömer'in sözleri damga vurdu. 'Deniz Gezmiş aşk solcudur der...' diyerek lafa giren Ömer'in sahnesi kısa sürede viral oldu. Kızılcık Şerbeti'nin Deniz Gezmiş'i anması gündeme oturdu.
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Cuma akşamları hepimizi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.
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Heyecanın tavan yaptığı bir bölümle ekrana gelen Şerbo'da Sönmez anneannenin dediği gibi "en başa döndük" ve Kıvılcım'la Ömer'i tekrardan bir araya gördük.
Beraber romantik bir yemek yiyen Ömer ve Kıvılcım, aşk ve evlilikten konuşurlarken Ömer, Deniz Gezmiş'i anarak aşkı anlattı.
“Deniz Gezmiş, çok güzel özetlemiş bu konuyu. Aşk solcudur der. İnsanın sol yanını hedef alır, aşk bu kadar solcuyken ondan sağ çıkmak mümkün değil der.”
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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