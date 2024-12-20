Milyoner'de Soruya Son Saniyede Yanıt Veren Yarışmacı Yürek Hoplattı
Milyoner'de Soruya Son Saniyede Yanıt Veren Yarışmacı Yürek Hoplattı
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü yine gündem oldu. Soruya doğru yanıt vermekte zorlanan yarışmacı düşünürken zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Soruya tam 1 saniye kala yanıt veren yarışmacı ekran başındakileri heyecanlandırdı. İşte o anlar...
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine gündem oldu.
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"Hangisi, diğer üçünden daha kısa bir zaman dilimidir?" sorusuna yanıt vermekte zorlanan yarışmacı, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadı.
Son saniye joker hakkını kullanan yarışmacı 1 saniye kala yanıt verdi, fakat verdiği yanıt ne yazık ki yanlış çıktı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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