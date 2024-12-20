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Ahmet Kural, Gassal Dizisinin Tepki Çeken Afişleri Hakkında Konuştu

Ahmet Kural, Gassal Dizisinin Tepki Çeken Afişleri Hakkında Konuştu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2024 - 22:37

TRT tabii'nin yeni dizisi Gassal, 'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazılı afişleriyle tepki toplamıştı. Dizinin gala gecesinde sorulara yanıt veren başrol Ahmet Kural, bu konuya açıklık getirdi. Afişler hakkında konuşan Kural'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...

KAYNAK: Aramızda Kalmasın

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TRT tabii'nin yeni dizisi Gassal, yayınlanan tanıtım afişleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

TRT tabii'nin yeni dizisi Gassal, yayınlanan tanıtım afişleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

"Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı reklam afişlerinin billboardlarda yer alması kısa sürede gündeme oturmuş ve dört bir yandan tepki yağmıştı.

"Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı reklam afişlerinin billboardlarda yer alması kısa sürede gündeme oturmuş ve dört bir yandan tepki yağmıştı.

Burada bahsetmiştik:

Galası bu akşam yapılan Gassal dizisinin afişleri tüm tepkilere rağmen kaldırılmazken galada Ahmet Kural'a bu konuda sorular yöneltildi.

Galası bu akşam yapılan Gassal dizisinin afişleri tüm tepkilere rağmen kaldırılmazken galada Ahmet Kural'a bu konuda sorular yöneltildi.

Afiş tepkilerine yanıt veren Ahmet Kural, 1 senedir karakterinin içinde olduğunu ve bu duruma çok objektif bakamadığını belirtti.

Afiş tepkilerine yanıt veren Ahmet Kural, 1 senedir karakterinin içinde olduğunu ve bu duruma çok objektif bakamadığını belirtti.

İşte Ahmet Kural'ın o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Seda Kalyoncu

İktidar ve TRT, Gassal dizisi ile aslında subliminal mesaj veriyor millete. Anlayana tabii...