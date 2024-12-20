Dizi ve Filmlerdeki Kar Sahneleri Nasıl Çekiliyor?
Dizi ve Filmlerdeki Kar Sahneleri Nasıl Çekiliyor?
Dizi ve filmlerdeki kar sahneleri en merak edilen konulardan biri. Kar yağışının olmadığı havalarda bu sahnelerin nasıl çekildiği soru işareti oluştururken sonunda beklenen yanıt geldi. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, kar sahnelerinin nasıl çekildiğini ve makineden nasıl kar yağdırıldığını gösterdi. İşte o anlar...
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Dizi ve filmlerdeki kar sahneleri her zaman kafamızı karıştırmıştır.
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TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, sahnelerde nasıl kar yağdırıldığını uygulamalı olarak gösterdi.
Yalçın, bu sahneler için kar makinesi tutulduğunu ve karın böyle elde edildiğini belirtti.
İşte Yener Yalçın'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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