Arka Sokaklar, Deha ve Sahipsizler'in RTÜK Cezalarının Uygulanma Tarihi Belli Oldu
Arka Sokaklar, Deha ve Sahipsizler'in RTÜK Cezalarının Uygulanma Tarihi Belli Oldu
RTÜK, 4 diziye milli ve manevi değerlere saygısızlık ve şiddet nedeniyle 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verilmişti. Yabani'nin cezası uygulanmaya başlarken diğer diziler için henüz adım atılmamıştı. RTÜK, Arka Sokaklar, Deha ve Sahipsizler için harekete geçti ve ceza tarihlerini belirledi. O haberi Birsen Altuntaş duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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RTÜK, 4 diziye milli ve manevi değerlere saygısızlık ve şiddet nedeniyle 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası vermişti.
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Arka Sokaklar, Deha, Yabani ve Sahipsizler dizisine verilen cezaların ne zaman uygulanacağı merak edilirken ilk uygulama Yabani'ye gelmişti.
İlk yayın durdurma cezası Yabani dizisiyle beraber uygulanmaya başlarken RTÜK, diğer 3 dizi için de harekete geçti.
Diğer kanallara cezalarını ileten RTÜK, Ocak ayı itibariyle yayın durdurmaların başlamasına karar verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Star TV’nin Sahipsizler dizisinin cezası 1 Ocak ve 8 Ocak, Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisinin cezası 27 Aralık ve 3 Ocak, Show TV’nin Deha dizinin cezası ise 5 Ocak ile 12 Ocak’ta uygulanacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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