Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Görkem'in Hazin Sonu İfşa Oldu
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Görkem'in Hazin Sonu İfşa Oldu
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Birsen Altuntaş, Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın diziden ayrılacağını açıkladı. Görkem'in diziden nasıl ayrılacağı merak edilirken o haber Sina Koloğlu'ndan geldi. Koloğlu, Görkem'in hazin sonunu ifşa etti.
KAYNAK: Oda TV/ Sina Koloğlu
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Kızılcık Şerbeti'ne 2. sezon ortasında dahil olan Özge Özacar, Görkem karakteriyle resmen fırtınalar kopartıyor.
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Hanım hanımcık girdiği Şerbo'da bir anda psikopat bir karaktere bürünen Görkem'in dizideki vadesi yavaş yavaş dolarken Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi.
Birsen Altuntaş'ın hemen ardından bir bombayı da Sina Koloğlu patlattı!
Sina Koloğlu, Fatih'e körkütük aşık olduğu için her şeyi yapabilecek potansiyelde olan Görkem'in diziden yanarak ayrılacağını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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