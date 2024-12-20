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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Görkem'in Hazin Sonu İfşa Oldu

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Görkem'in Hazin Sonu İfşa Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2024 - 21:21 Son Güncelleme: 20.12.2024 - 21:29

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Birsen Altuntaş, Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın diziden ayrılacağını açıkladı. Görkem'in diziden nasıl ayrılacağı merak edilirken o haber Sina Koloğlu'ndan geldi. Koloğlu, Görkem'in hazin sonunu ifşa etti.

KAYNAK: Oda TV/ Sina Koloğlu

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Kızılcık Şerbeti'ne 2. sezon ortasında dahil olan Özge Özacar, Görkem karakteriyle resmen fırtınalar kopartıyor.

Kızılcık Şerbeti'ne 2. sezon ortasında dahil olan Özge Özacar, Görkem karakteriyle resmen fırtınalar kopartıyor.

Hanım hanımcık girdiği Şerbo'da bir anda psikopat bir karaktere bürünen Görkem'in dizideki vadesi yavaş yavaş dolarken Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi.

Hanım hanımcık girdiği Şerbo'da bir anda psikopat bir karaktere bürünen Görkem'in dizideki vadesi yavaş yavaş dolarken Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi.

Altuntaş, Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın diziden ayrılacağını duyurmuştu:

Birsen Altuntaş'ın hemen ardından bir bombayı da Sina Koloğlu patlattı!

Birsen Altuntaş'ın hemen ardından bir bombayı da Sina Koloğlu patlattı!

Sina Koloğlu, Fatih'e körkütük aşık olduğu için her şeyi yapabilecek potansiyelde olan Görkem'in diziden yanarak ayrılacağını açıkladı.

Sina Koloğlu, Fatih'e körkütük aşık olduğu için her şeyi yapabilecek potansiyelde olan Görkem'in diziden yanarak ayrılacağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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