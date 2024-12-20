Sarp Akkaya, Suskunlar Dizisinde En Zorlandığı Sahneyi İtiraf Etti!
Sarp Akkaya, Suskunlar Dizisinde En Zorlandığı Sahneyi İtiraf Etti!
2012'de Show TV'de yayınlanan Suskunlar, anlatacak çok hikâyesi olmasına rağmen erken final yaparak hayal kırıklığı yaşatmıştı. 28 bölüm süren dizi kısa ömrüne rağmen Türk televizyon efsaneleri arasında yer aldı. Dizide Bilal'e hayat veren Sarp Akkaya, Suskunlar dizisinde en çok zorlandığı sahneyi yıllar sonra itiraf etti. İşte o sahne...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2012 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Suskunlar, yalnızca 28 bölüm sürmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konusuyla Türk televizyonlarına damga vuran Suskunlar'ı hala dilimizden düşüremezken dizide Bilal'i canlandıran Sarp Akkaya'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.
Bir röportaj esnasında "Suskunlar'da en zorlandığın sahne ne?" sorusuyla karşılaşan Akkaya, "Dokundular mı oğlum sana" sahnesi yanıtını verdi.
İşte Sarp Akkaya'nın yanıtı ve o sahne:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın