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Hikâyesi Bitince Hiç Uzatmadan Edebiyle Final Yapan Yerli Diziler

Hikâyesi Bitince Hiç Uzatmadan Edebiyle Final Yapan Yerli Diziler

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2024 - 18:01

Çoğu yerli dizi anlatacak hikâyesi bitmesine rağmen konuyu sakız gibi uzatarak sezonlar boyunca sürüyor. E haliyle en başta izlenilen şeyle finalde gördüğümüz arasında devasa bir fark oluyor. Bazı diziler de hiç o toplara girmeden anlatacağını anlatıp edebiyle final yapıyor. Bu dizileri tebrik edip hikâyesi bitince edebiyle final yapan dizileri derledik!

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1. Çemberimde Gül Oya

1. Çemberimde Gül Oya

Gelmiş geçmiş en iyi dönem dizileri arasında gösterilen Çemberimde Gül Oya, istenilse iliğine kadar sömürülüp sezonlar boyunca sürerdi. Hikâyesi bitince zirvedeyken final yaptı.

2. Aşk-ı Memnu

2. Aşk-ı Memnu

Eğer Aşk-ı Memnu şimdilerde yayınlanıyor olsaydı sosyal medya tepkileriyle en azından 4 sezonu bulurdu. Hikâyeye sadık kalan diziyi iki gözümüz iki çeşme uğurladık.

3. İçerde

3. İçerde

İçerde'nin finali gerçekten hepimizi şaşırtmıştı. Hikâyesi istenilseydi epey uzatılırdı. Etkileyici sonuyla izleyiciyi yormadan bitti. Vallahi iyi de oldu!

4. İkinci Bahar

4. İkinci Bahar

Türkân Şoray ve Şener Şen gibi iki usta ismi bir araya getiren İkinci Bahar, Türk televizyonu için ikonik bir iş. 37 bölüm süren dizi akıllarımızda tatlı bir hatıra olarak yer edindi.

5. Hatırla Sevgili

5. Hatırla Sevgili

Dönem dizilerinin şahı olan Hatırla Sevgili, Beren Saat, Okan Yalabık ve Cansel Elçin'in henüz gencecikken rol aldığı bir iş. Oldukça cesur sahnelerin yer aldığı dizi reyting rekorları kırmasına rağmen 68. bölümde edebiyle bitmişti.

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6. İstanbullu Gelin

6. İstanbullu Gelin

Son dönemin en iyi işlerinden İstanbullu Gelin, her izlenildiğinde kendine yeniden aşık ediyor. 87 bölüm süren dizi keşke daha geç final yapsaydı demeden duramadık.

7. Aile

7. Aile

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile, en baştan 30 bölüm vaat ederek başladı ve hikâyesi tam olarak 30 bölüme sığdırarak ekranlara veda etti.

8. Ezel

8. Ezel

Türk televizyonlarının efsanevi dizisi Ezel'in sadece 71 bölüm sürdüğünü söylesek ne dersiniz? Bölüm sayısı şaka gibi gelse de Ezel lafı hiç uzatmadan mükemmel bir şekilde noktalandı.

9. Bıçak Sırtı

9. Bıçak Sırtı

Nejat İşler, Melisa Sözen, Mehmet Günsür, Fikret Kuşkan gibi efsane isimleri kadrosunda barındıran Bıçak Sırtı, bölüm sayısını minimumda tutan bir diğer dizimiz. Bıçak Sırtı, yayınlandığı dönem fırtınalar koparsa da 30. bölümde ekranlara veda etti.

10. Ufak Tefek Cinayetler

10. Ufak Tefek Cinayetler

Enfes bir senaryoyla yayınlandığı dönemin en aykırı işlerinden olan Ufak Tefek Cinayetler, 'Bizim konumuz bu, bölüm sayısı da bu kadar' diyerek tam 45. bölümde sona erdi. Ah yoksa bu kaosu daha fazla izlemek vardı...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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