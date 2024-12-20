Hikâyesi Bitince Hiç Uzatmadan Edebiyle Final Yapan Yerli Diziler
Hikâyesi Bitince Hiç Uzatmadan Edebiyle Final Yapan Yerli Diziler
Çoğu yerli dizi anlatacak hikâyesi bitmesine rağmen konuyu sakız gibi uzatarak sezonlar boyunca sürüyor. E haliyle en başta izlenilen şeyle finalde gördüğümüz arasında devasa bir fark oluyor. Bazı diziler de hiç o toplara girmeden anlatacağını anlatıp edebiyle final yapıyor. Bu dizileri tebrik edip hikâyesi bitince edebiyle final yapan dizileri derledik!
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1. Çemberimde Gül Oya
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2. Aşk-ı Memnu
3. İçerde
4. İkinci Bahar
5. Hatırla Sevgili
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6. İstanbullu Gelin
7. Aile
8. Ezel
9. Bıçak Sırtı
10. Ufak Tefek Cinayetler
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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