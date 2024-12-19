Kadınların Kırmızı Ruj Sürerek "Çiftleşme" Mesajı Verdiğini İddia Eden Uzman
Kadınların Kırmızı Ruj Sürerek "Çiftleşme" Mesajı Verdiğini İddia Eden Uzman
Hafta içi her gün Beyaz TV'de çeşitli uzmanları ağırlayan Nur Viral, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nu konuk etti. Civelekoğlu genellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine açıklamalarıyla bilinirken bu defa kadınların makyaj yapması üzerinden şaşırtan iddialarda bulundu. Kırmızı ruj süren kadınların 'Çiftleşmeye hazırım' mesajı verdiğini belirten Civelekoğlu'nun bu sözleri kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...
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Nur Viral'in Hayatta Her Şey Var programına konuk olan psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, programdaki bir açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kadın-erkek ilişkileri üzerine konuşan Civelekoğlu, kırmızı ruj süren kadınların "Çiftleşmeye hazırım" mesajı verdiğini iddia etti.
"Bir kadın, kırmızı ruj sürdüğünde erkek beynine "Ben çiftleşmeye hazırım" mesajını veriyor. Erkek beyni bunu alıyor." diyen Civelekoğlu, bu sözleriyle herkesi şaşırttı.
Nur Viral, bu sözler karşısında "Bir daha kırmızı ruj sürmeyeceğim" derken Civelekoğlu, aynı şeyin kırmızı oje için de geçerli olduğunu belirtti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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