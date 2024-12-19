Kayıp Prenses Dizisinin Oyuncuları 16 Yıl Sonra Bir Araya Geldi!
Kayıp Prenses Dizisinin Oyuncuları 16 Yıl Sonra Bir Araya Geldi!
2008 yılında yayınlanan Kayıp Prenses dizisi yayınlandığı dönemin popüler aile-fantastik işlerinden biri olmuştu. Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldığı dizi hala hafızalarımızda yer edinirken Atiksoy'un paylaşımı hepimize nostalji yaşattı. Yıldız Çağrı Atiksoy, dizide kızını canlandıran Çağla Şimşek'le bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Atiksoy kısa sürede gündem oldu.
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2008 yılında yayınlanan aile-fantastik dizisi Kayıp Prenses, yayınlandığı dönemin en çok izlenen işlerinden biri olmuştu.
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Star TV'de yayınlanan dizinin başrolünde Yıldız Çağrı Atiksoy ve Sinan Sümer yer alırken küçük Duru'yu canlandıran Çağla Şimsek, çocuk oyuncu olarak rol almıştı.
Güneş Ülkesi’nin kraliçesi Defne’nin kızı olan Duru'nun henüz 7 yaşındayken annesini kurtarmak için giriştiği maceraları anlatan dizide Atiksoy ve Şimşek, anne-kızı canlandırmıştı. İki isim tam 16 yıl sonra tekrardan bir araya geldi.
Bir davette bir araya gelen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Çağla Şimsek, 16 yıl sonra buluştu ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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