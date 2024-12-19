Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı Ağlatan Soru
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı Ağlatan Soru
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunucu Oktay Kaynarca, duygusal anlar yaşadı. Sesli soruda duayen tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in sesini duyan Kaynarca, gözyaşlarına boğuldu. Soruyu ağlayarak okuyan Oktay Kaynarca'nın o anları sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar...
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında duygulandıran anlar yaşandı.
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Yarışmanın son bölümünde Kaynarca, sesli sorunun gelmesiyle beraber gözyaşlarına boğuldu.
"Dinlediğiniz konuşma, 2019'da vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?" sorusunda duayen tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in sesini duyan Oktay Kaynarca, soruyu ağlayarak okudu.
Yarışmacı, seyirci joker hakkıyla soruya doğru yanıt verirken Oktay Kaynarca, "Hocamın sesini duyunca dağıldım" diyerek Yıldız Kenter'i andı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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