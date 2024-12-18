Bazıları Şaşırttı: Popüler Yerli Dizi Çiftleri Arasında Kaç Yaş Fark Var?
Bazıları Şaşırttı: Popüler Yerli Dizi Çiftleri Arasında Kaç Yaş Fark Var?
Her hafta ayıla bayıla izlediğimiz yerli dizilerdeki çiftlerin bazılarını öylesine seviyoruz ki aşklarının gerçek olmasını diliyoruz. Peki, uyumlarıyla hepimizi hayran bırakan bu dizi çiftleri arasında kaç yaş fark olduğunu biliyor musunuz? Hazırsanız, epey şaşıracağınız bir içerik hazırladık. Bakalım en yüksek yaş farkı hangi çiftte?
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Ahsen Eroğlu ve Aras Bulut İynemli - Deha
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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu - Yalı Çapkını
Miray Daner ve Deniz Can Aktaş - Hudutsuz Sevda
Aytaç Şaşmaz ve Simay Barlas - Sen Ağlama İstanbul
Alperen Duymaz ve Cemre Baysel - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
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Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör - Kızılcık Şerbeti
Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş - Kızıl Goncalar
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba - Uzak Şehir
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun - Bir Gece Masalı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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