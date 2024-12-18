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Bazıları Şaşırttı: Popüler Yerli Dizi Çiftleri Arasında Kaç Yaş Fark Var?

Bazıları Şaşırttı: Popüler Yerli Dizi Çiftleri Arasında Kaç Yaş Fark Var?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2024 - 00:10

Her hafta ayıla bayıla izlediğimiz yerli dizilerdeki çiftlerin bazılarını öylesine seviyoruz ki aşklarının gerçek olmasını diliyoruz. Peki, uyumlarıyla hepimizi hayran bırakan bu dizi çiftleri arasında kaç yaş fark olduğunu biliyor musunuz? Hazırsanız, epey şaşıracağınız bir içerik hazırladık. Bakalım en yüksek yaş farkı hangi çiftte?

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Ahsen Eroğlu ve Aras Bulut İynemli - Deha

Ahsen Eroğlu ve Aras Bulut İynemli - Deha

Ahsen Eroğlu 31, Aras Bulut İynemli ise 34 yaşında. İkili arasında 3 yaş fark var.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu - Yalı Çapkını

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu - Yalı Çapkını

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı neredeyse yok. Saraçoğlu 27 yaşında olurken Mert Ramazan Demir 26 yaşında.

Miray Daner ve Deniz Can Aktaş - Hudutsuz Sevda

Miray Daner ve Deniz Can Aktaş - Hudutsuz Sevda

Miray Daner 25 yaşında olurken, Deniz Can Aktaş 31 yaşında. İkili arasında 6 yaş fark var.

Aytaç Şaşmaz ve Simay Barlas - Sen Ağlama İstanbul

Aytaç Şaşmaz ve Simay Barlas - Sen Ağlama İstanbul

Çiçeği burnunda bir dizi çiftini canlandıran Aytaç Şaşmaz 30, Simay Barlas ise 26 yaşında. İkili arasında 4 yaş fark var.

Alperen Duymaz ve Cemre Baysel - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

Alperen Duymaz ve Cemre Baysel - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

Cemre Baysal 25, Alperen Duymaz ise tam 32 yaşında. Dizi çiftimiz arasında 7 yaş fark var.

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Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör - Kızılcık Şerbeti

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör - Kızılcık Şerbeti

Fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Doğa Türkoğlu 25 yaşında, Doğukan Güngör ise tam 28! İkili arasındaki yaş farkı ise 3.

Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş - Kızıl Goncalar

Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş - Kızıl Goncalar

Partnerlikleri sık sık gündem olan Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş arasında 12 yaş fark var. Mert Yazıcıoğlu 31, Mina Demirtaş ise 19 yaşında.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba - Uzak Şehir

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba - Uzak Şehir

Sinem Ünsal 31 yaşında olurken Ozan Akbaba'nın yaşı tam 42. İkli arasında 11 yaş fark var.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun - Bir Gece Masalı

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun - Bir Gece Masalı

Listedeki rekor Bir Gece Masalı'ndan geliyor. 33 yaşındaki Burak Deniz'in 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'la partner olması büyük yankı uyandırmıştı. İkili arasında 14 yaş fark var!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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