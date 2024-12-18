Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'daki Garip Kont'un Oyunculuğunu Övdü!
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'daki Garip Kont'un Oyunculuğunu Övdü!
19 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser olarak izlediğimiz Şevket Çoruh, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olmuştu. Burada dizi hakkında konuşan Çoruh, rol arkadaşı Garip Kont isimli köpeği de es geçmedi. Garip'in tam 3 kez değiştiğini anlatan Çoruh, ilk köpeğin oyunculuğunu övdü. İşte o anlar...
KAYNAK: Fenomen/ KAFA TV
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Candaş Tolga Işık, KAFA TV'deki yeni programı Fenomen'in son bölümüne Şevket Çoruh'u konuk etti.
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19 sezondur yayında olan Arka Sokaklar dizisi ve canlandırdığı Mesut Komiser karakteri hakkında konuşan Çoruh, rol arkadaşı Garip Kont isimli köpeği de es geçmedi.
Garip Kont'un 19 sezonda 3 kez değiştiğini açıklayan Çoruh, ilk sezonlarda yer alan köpeğin oyunculuğunu övdü.
İlk Garip Kont için "Ölünce çok üzüldüm. İnanılmaz bir köpekti, oyuncu olmak için doğmuş." diyen Çoruh, Garip'in ilk sezonda önemli bir sahneyi tek seferde çektiğini anlattı.
"Televizyonda yapılamayacak şeyleri o köpeğe yaptırdık. Bir sahnede ben evimin yangın merdivenlerinde otururken sehpada çalan telefonu ağzıyla alıp bana getirmesi lazımdı. Onu tek seferde yaptı. Normalde bazı oyuncu arkadaşlarımıza bunu yaptıramayız."
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İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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