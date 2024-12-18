Survivor 2025 Fragmanına Kürkle Çıkan Ayşe Yüksel Fena Topa Tutuldu
Survivor 2025 Fragmanına Kürkle Çıkan Ayşe Yüksel Fena Topa Tutuldu
Survivor 2025 fragmanları sonunda yayınlandı. Merakla beklenen yarışmada bu defa format All Star ve Gönüllüler olurken yarışmacıların tanıtıldığı fragmanı Acun Ilıcalı paylaştı. All Star kadrosunda yarışan Ayşe Yüksel'in tanıtımda kürk giymesi sosyal medyaya damga vurdu. Ayşe'nin bu hareketi resmen topa tutuldu.
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Survivor 2025'in merakla beklenen fragmanın Acun Ilıcalı tarafından sonunda paylaşıldı.
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1 Ocak günü yayınlanmaya başlayacak olan Survivor, All Star ve Gönüllüler formatıyla ekrana gelmeye hazırlanırken All Star kadrosundaki tanıdık isimler hemen radarımıza takıldı.
Bu isimlerden biri de Ayşe Yüksel oldu!
Survivor 2025 fragmanında kürkle karşımıza çıkan Ayşe'nin bu kombini sosyal medyanın gündemine otururken o halleri resmen topa tutuldu.
O tepkilerden bazıları burada:
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Ayşe söz konusu tepkilerin ardından sosyal medya hesabından kürkün linkini verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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