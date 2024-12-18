onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2025 Fragmanına Kürkle Çıkan Ayşe Yüksel Fena Topa Tutuldu

Survivor 2025 Fragmanına Kürkle Çıkan Ayşe Yüksel Fena Topa Tutuldu

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2024 - 19:30

Survivor 2025 fragmanları sonunda yayınlandı. Merakla beklenen yarışmada bu defa format All Star ve Gönüllüler olurken yarışmacıların tanıtıldığı fragmanı Acun Ilıcalı paylaştı. All Star kadrosunda yarışan Ayşe Yüksel'in tanıtımda kürk giymesi sosyal medyaya damga vurdu. Ayşe'nin bu hareketi resmen topa tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor 2025'in merakla beklenen fragmanın Acun Ilıcalı tarafından sonunda paylaşıldı.

Survivor 2025'in merakla beklenen fragmanın Acun Ilıcalı tarafından sonunda paylaşıldı.

1 Ocak günü yayınlanmaya başlayacak olan Survivor, All Star ve Gönüllüler formatıyla ekrana gelmeye hazırlanırken All Star kadrosundaki tanıdık isimler hemen radarımıza takıldı.

1 Ocak günü yayınlanmaya başlayacak olan Survivor, All Star ve Gönüllüler formatıyla ekrana gelmeye hazırlanırken All Star kadrosundaki tanıdık isimler hemen radarımıza takıldı.

Bu isimlerden biri de Ayşe Yüksel oldu!

Bu isimlerden biri de Ayşe Yüksel oldu!

Survivor 2025 fragmanında kürkle karşımıza çıkan Ayşe'nin bu kombini sosyal medyanın gündemine otururken o halleri resmen topa tutuldu.

Survivor 2025 fragmanında kürkle karşımıza çıkan Ayşe'nin bu kombini sosyal medyanın gündemine otururken o halleri resmen topa tutuldu.

O tepkilerden bazıları burada:

O tepkilerden bazıları burada:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ayşe söz konusu tepkilerin ardından sosyal medya hesabından kürkün linkini verdi.

Ayşe söz konusu tepkilerin ardından sosyal medya hesabından kürkün linkini verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın