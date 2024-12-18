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Bomba Gönderme! Survivor'a Katılan Kaan Kazgan'dan Olay Olan Paylaşım

Bomba Gönderme! Survivor'a Katılan Kaan Kazgan'dan Olay Olan Paylaşım

Acun Ilıcalı survivor kaan kazgan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2024 - 17:26 Son Güncelleme: 18.12.2024 - 17:27

Survivor 2025 için geri sayım başlarken Acun Ilıcalı, merakla beklenen tanıtım fragmanlarını sonunda yayınlandı. Söz konusu fragmanlarda Kaan Kazgan'ın Gönüllüler takımında yer aldığını gören seyirciler büyük şaşkınlık yaşarken Kaan Kazgan'dan yanıt gecikmedi. Kazgan, Survivor fragmanında kendisinin yer aldığı kesiti paylaşırken hemen ardından 'yanık kremi' görseli yayınladı. Bu paylaşımı kim için yaptığı ise kafa karıştırdı.

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1 Ocak'ta yayınlanacak olan Survivor 2025 için geri sayım başlamışken herhangi bir tanıtım fragmanı yayınlanmaması kafaları karıştırmıştı. Neyse ki Acun Ilıcalı sonunda beklenen fragmanları yayınladı.

1 Ocak'ta yayınlanacak olan Survivor 2025 için geri sayım başlamışken herhangi bir tanıtım fragmanı yayınlanmaması kafaları karıştırmıştı. Neyse ki Acun Ilıcalı sonunda beklenen fragmanları yayınladı.

All Star ve Gönüllüler konseptiyle ekrana gelecek olan yarışma programında Gönüllüler takımında yer alan Kaan Kazgan en dikkat çeken isimlerden oldu.

All Star ve Gönüllüler konseptiyle ekrana gelecek olan yarışma programında Gönüllüler takımında yer alan Kaan Kazgan en dikkat çeken isimlerden oldu.

MMA dövüşçüsü Kazgan, Survivor tanıtım fragmanındaki iddialı sözleriyle şampiyonluk için yarışacağını belirtirken yaptığı sosyal medya paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

MMA dövüşçüsü Kazgan, Survivor tanıtım fragmanındaki iddialı sözleriyle şampiyonluk için yarışacağını belirtirken yaptığı sosyal medya paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Öncelikle Kaan Kazgan'ın yer aldığı fragman kesitini paylaşalım:

Söz konusu videoyu kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Kazgan, bu paylaşımın hemen ardından bir görsel yayınladı.

Söz konusu videoyu kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Kazgan, bu paylaşımın hemen ardından bir görsel yayınladı.
twitter.com
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"Yanık kremi" görseli paylaşan Kaan Kazgan'ın bu paylaşımı kim için yaptığı kafaları karıştırdı. Bakalım Kaan Kazgan'ın Survivor yolculuğu nasıl olacak?

"Yanık kremi" görseli paylaşan Kaan Kazgan'ın bu paylaşımı kim için yaptığı kafaları karıştırdı. Bakalım Kaan Kazgan'ın Survivor yolculuğu nasıl olacak?
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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