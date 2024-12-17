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KONDA Araştırması: Modernler Hangi Yerli Diziyi İzliyor?

KONDA Araştırması: Modernler Hangi Yerli Diziyi İzliyor?

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.12.2024 - 15:32

Konda Araştırma Şirketi, 3018 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşerek Türkiye’de modernlerin dizi tercihlerini araştırdı. Söz konusu araştırmada bir dizi %13 oranıyla en çok izlenen yerli dizi oldu. O araştırmayı KONDA, resmi X hesabından paylaştı. Detaylar içeriğimizde...

KAYNAK: Konda Araştırma

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KONDA, Türkiye’de modernlerin dizi izleme alışkanlıklarını ele alan bir araştırma yaptı.

KONDA, Türkiye’de modernlerin dizi izleme alışkanlıklarını ele alan bir araştırma yaptı.

6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 3018 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların %13'ü aynı yerli diziyi tercih etti.

6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 3018 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların %13'ü aynı yerli diziyi tercih etti.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, Türkiye’de modernlerin dizi sıralamasında %13 ile birinci sırada yer aldı.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, Türkiye’de modernlerin dizi sıralamasında %13 ile birinci sırada yer aldı.

İşte KONDA'nın araştırmaya dair X paylaşımı:

İşte KONDA'nın araştırmaya dair X paylaşımı:
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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