Milyoner'deki Yarışmacının Aşırı Uzun İsmi Oktay Kaynarca'yı Şoke Etti!
Milyoner'deki Yarışmacının Aşırı Uzun İsmi Oktay Kaynarca'yı Şoke Etti!
atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacının tam 5 ismi olması duyanları şaşırttı. Oktay Kaynarca'nın anons ederken zorlandığı isim geceye damga vururken Kaynarca, isminin bu denli uzun olmasının nedenini yarışmacıya sordu. Tam 5 isimli yarışmacı, Mısır'da soyadı kanunu olmadığı için herkesin isminin böyle olduğunu anlattı. İşte o anlar...
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e bir yarışmacının aşırı uzun ismi damga vurdu.
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Oktay Kaynarca'nın anons etmekte zorlandığı yarışmacının ismi ise Muahmed Atef Bakır Muhammet Abdelal!
Mısırlı yarışmacının tam 5 isminin olması karşısında Oktay Kaynarca, "Bütün mahallenin ismini sana koymuşlar" derken yarışmacı isminin uzunluğuna açıklık getirdi.
Yarışmacı "Mısır'da soyisim sistemi olmadığı için maalesef 5 isim yazmak zorundayız" yanıtını verirken Kaynarca'nın "Sülalenin ismini mi koydular?" sorusuna "Evet" dedi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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