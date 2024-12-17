Rolü Beli Oldu! Bahar Kadrosuna Bomba Oyuncu Transferi
Rolü Beli Oldu! Bahar Kadrosuna Bomba Oyuncu Transferi
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Bahar, yaşanan senarist değişikliğiyle gündem olmuştu. Deniz Akçay'a emanet edilen senaryoda ne gibi değişiklikler yaşanacağı merak konusu olurken Akçay'ın ilk girişimi kadroya yeni bir oyuncu dahil etmek oldu. Bahar'a bomba bir oyuncu transferi yapılırken ünlü oyuncunun rolü de şimdiden belli oldu. İşte Bahar kadrosuna dahil olan o isim...
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Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, yaşanan senarist değişikliğiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Ayça Üzüm'ün koltuğunu İstanbullu Gelin'in senaristi Deniz Akçay'a devretmesi üzerine senaryoda ne gibi değişiklikler olacağı merak edilirken Deniz Akçay'ın yazdığı ilk bölüme dair haberler geldi.
Fragmanda Bahar'ın Jennifer Harmancı adlı doktoru harıl harıl aradığı anlar göze çarparken söz konusu karakterin yeni bölümde diziye dahil olacağını öğrendik.
Uzun süredir televizyonda göremediğimiz Demet Gül, Bahar dizisinde Jennifer Harmancı rolüne hayat vereceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakalım bu karakter dizide ne gibi değişikliklere yol açacak? Şimdiden meraklandık!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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