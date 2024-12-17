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Hadise, O Ses Türkiye Jürisi Olma Hikâyesini İlk Kez Anlattı!

Hadise, O Ses Türkiye Jürisi Olma Hikâyesini İlk Kez Anlattı!

Hadise O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.12.2024 - 09:11

TV8 ekranlarına damga vuran yarışma programı O Ses Türkiye'nin unutulmaz jürisi Hadise, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Hadise, programda O Ses Türkiye hakkında bomba itiraflarda bulundu. Acun Ilıcalı'dan henüz 25 yaşındayken teklif alan Hadise, yarışmaya başlama hikâyesine değindi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece

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İbrahim Selim'in sunduğu Bu Gece programına konuk olan Hadise, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

İbrahim Selim'in sunduğu Bu Gece programına konuk olan Hadise, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Programda çok konuşulacak açıklamalara imza atan Hadise, efsane yarışma programı O Ses Türkiye hakkında da itiraflarda bulundu.

Programda çok konuşulacak açıklamalara imza atan Hadise, efsane yarışma programı O Ses Türkiye hakkında da itiraflarda bulundu.

O Ses Türkiye'ye dahil olma sürecini ilk kez anlatan Hadise, şu açıklamalarda bulundu:

O Ses Türkiye'ye dahil olma sürecini ilk kez anlatan Hadise, şu açıklamalarda bulundu:

"Acun'un şöyle bir huyu vardır gece yarısı seni ofise çağırır. Gece yarısı ilk buluşmamız Acun'la gece 12.30'da toplantı ve bana O Ses'i anlatıyor; The Voice Amerika'da işte başlamış onun videolarını gösteriyor. 'Hadise sen ol' diyor."

"Acun'un şöyle bir huyu vardır gece yarısı seni ofise çağırır. Gece yarısı ilk buluşmamız Acun'la gece 12.30'da toplantı ve bana O Ses'i anlatıyor; The Voice Amerika'da işte başlamış onun videolarını gösteriyor. 'Hadise sen ol' diyor."

'Ben de şey dedim 'Acun ben 25 yaşındayım ben kime kime ne diyeceğim?' Çok genç buldum kendimi 25 yaşında jüri üyesi olmak için.'

"Murat Boz, Mustafa Sandal, Hülya Avşar bilmiyorum şey hissettim kendimi hazır hissetmedim ama ona çok güvendim. İyi ki de yaptık çünkü ilk bölümde hakikaten reytinglerde Acun'un beni aradığını hatırlıyorum 'Ben sana ne dedim?' dedi."

"Murat Boz, Mustafa Sandal, Hülya Avşar bilmiyorum şey hissettim kendimi hazır hissetmedim ama ona çok güvendim. İyi ki de yaptık çünkü ilk bölümde hakikaten reytinglerde Acun'un beni aradığını hatırlıyorum 'Ben sana ne dedim?' dedi."
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Hadise, popüler yarışma programı için "O Ses Türkiye benim bebeğim, çok özel" dedi.

Hadise, popüler yarışma programı için "O Ses Türkiye benim bebeğim, çok özel" dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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