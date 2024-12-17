Bilerek Elendiği Düşünülen MasterChef Alper'den Çok Konuşulacak Açıklama!
Bilerek Elendiği Düşünülen MasterChef Alper'den Çok Konuşulacak Açıklama!
MasterChef Türkiye'de yaptığı yemeklerin devrilmesi sonucu doğrudan elenen Alper'in bu hareketi bilinçli yaptığı konuşuluyor. Alper'in bilerek elendiği iddiaları sosyal medyada hala gündem olurken Alper'den beklenmedik bir paylaşım geldi. Instagram hesabından veda paylaşımında bulunan Alper'in yazdıkları 'Birine gönderme mi yapıyor?' dedirtti. İşte Alper'in o paylaşımı...
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son elemesinde Alper elendi.
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Yaptığı yemekleri tezgahını temizlerken deviren Alper'in bilerek elendiği iddiaları gündemden düşmezken Alper'den beklenmedik bir açıklama geldi.
Yemekleri devrildiği için değerlendirilmeden doğrudan diskalifiye olan Alper, Instagram hesabından göndermeler içeren bir paylaşımda bulundu. Fakat bu sözlerin kime yazıldığı kafa karıştırdı.
İşte MasterChef Alper'in o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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