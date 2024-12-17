onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bilerek Elendiği Düşünülen MasterChef Alper'den Çok Konuşulacak Açıklama!

Bilerek Elendiği Düşünülen MasterChef Alper'den Çok Konuşulacak Açıklama!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.12.2024 - 08:48

MasterChef Türkiye'de yaptığı yemeklerin devrilmesi sonucu doğrudan elenen Alper'in bu hareketi bilinçli yaptığı konuşuluyor. Alper'in bilerek elendiği iddiaları sosyal medyada hala gündem olurken Alper'den beklenmedik bir paylaşım geldi. Instagram hesabından veda paylaşımında bulunan Alper'in yazdıkları 'Birine gönderme mi yapıyor?' dedirtti. İşte Alper'in o paylaşımı...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son elemesinde Alper elendi.

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son elemesinde Alper elendi.

Yaptığı yemekleri tezgahını temizlerken deviren Alper'in bilerek elendiği iddiaları gündemden düşmezken Alper'den beklenmedik bir açıklama geldi.

Yaptığı yemekleri tezgahını temizlerken deviren Alper'in bilerek elendiği iddiaları gündemden düşmezken Alper'den beklenmedik bir açıklama geldi.

Yemekleri devrildiği için değerlendirilmeden doğrudan diskalifiye olan Alper, Instagram hesabından göndermeler içeren bir paylaşımda bulundu. Fakat bu sözlerin kime yazıldığı kafa karıştırdı.

Yemekleri devrildiği için değerlendirilmeden doğrudan diskalifiye olan Alper, Instagram hesabından göndermeler içeren bir paylaşımda bulundu. Fakat bu sözlerin kime yazıldığı kafa karıştırdı.

İşte MasterChef Alper'in o paylaşımı:

İşte MasterChef Alper'in o paylaşımı:

'Biz dünyaya bir sürü başarı elde etmek için gelmedik. Pahalı kıyafetler istemedik. Son çıkan telefon modelleri peşinde koşmadık. Elimizde ne varsa paylaştık ve en güzel paylaştığımız şey sevgi ve karakter oldu. Hepimizin yolu aynı varacağımız yer aynı hırslanıp nefsimize zulm etmedik. __Rabbim sevdiklerimizle huzurlu mutlu bir ömür nasip etsin. MasterChef maceram burada bitiyor fakat hayat her zaman bize yeni maceralar sunacak filmin belki de ortalarındayız. MasterChef ailesine çok teşekkür ederim. Beni seven veya sevmeyen herkesten eğer bir kusurum varsa affola. Bu arada 2. Fotoğraftaki lahana(mancar) senden de özür dilerim'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın