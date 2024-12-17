Bilerek Elendiği Düşünülen MasterChef Alper'den Çok Konuşulacak Açıklama!

'Biz dünyaya bir sürü başarı elde etmek için gelmedik. Pahalı kıyafetler istemedik. Son çıkan telefon modelleri peşinde koşmadık. Elimizde ne varsa paylaştık ve en güzel paylaştığımız şey sevgi ve karakter oldu. Hepimizin yolu aynı varacağımız yer aynı hırslanıp nefsimize zulm etmedik. __Rabbim sevdiklerimizle huzurlu mutlu bir ömür nasip etsin. MasterChef maceram burada bitiyor fakat hayat her zaman bize yeni maceralar sunacak filmin belki de ortalarındayız. MasterChef ailesine çok teşekkür ederim. Beni seven veya sevmeyen herkesten eğer bir kusurum varsa affola. Bu arada 2. Fotoğraftaki lahana(mancar) senden de özür dilerim'