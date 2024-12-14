MasterChef Onur'un Beyza'yı Annesiyle Tanıştırması "Evlilik Ne Zaman?" Dedirtti
MasterChef Onur'un Beyza'yı Annesiyle Tanıştırması "Evlilik Ne Zaman?" Dedirtti
MasterChef Türkiye'nin büyük finaline az bir zaman kala yarışmacılara büyük bir sürpriz yapıldı. Yarışmacılar son bölümde aileleriyle beraber yarışırken Onur, annesini Beyza'yla tanıştırdı. Annesine 'Beyza nasıl? Güzel kız değil mi?' diye soran Onur'un o halleri seyircinin dikkatinden kaçmadı. Söz konusu anlar sosyal medyada viral oldu ve ikilinin aşk yaşadığı iddiaları yinelendi.
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MasterChef Türkiye 7. sezonunun ilk haftalarından beri Onur ve Beyza arasındaki tatlı uyum seyircinin gözünden kaçmıyor.
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İki yarışmacı arasındaki yakınlık sık sık gündem olsa da söz konusu yakınlığın bir ilişkiyle taçlandırıldığına dair net bir açıklama gelmemişti.
MasterChef'in finaline az bir zaman kala yarışmacılara sürpriz yapan program ekibi, yarışmacıları aileleriyle buluşturdu.
Aile buluşmasında Onur'un Beyza'yı annesiyle tanıştırması ve annesine "Beyza nasıl? Çok güzel değil mi?" diye sorması aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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