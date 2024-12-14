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Bu da Neydi? Yalı Çapkını'ndaki Rüya Sahnesi Korku Filmlerini Aratmadı!

Bu da Neydi? Yalı Çapkını'ndaki Rüya Sahnesi Korku Filmlerini Aratmadı!

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.12.2024 - 13:24

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümü yine izleyiciden olumlu bir karşılık alamadı. Seyran ve Ferit'in bir araya gelmesinin ardından konu şimdi de çocuk yapmaya gelen dizide Suna karakterinin gördüğü kabus, izleyiciyi şoke etti. Rüyasında doğum yapan Suna'nın önce kucağına oyuncak bebek alması ardından da bu bebeği Ferit'in kaçırması izleyiciyi çileden çıkardı. Söz konusu sahneye tepki yağdı.

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Star TV'nin sevilen işlerinden Yalı Çapkını, düşen reytinglerini bir türlü toparlayamıyor.

Star TV'nin sevilen işlerinden Yalı Çapkını, düşen reytinglerini bir türlü toparlayamıyor.

Üçüncü şahısların diziden çıkması ve Seyran ile Ferit'in bir araya gelmesinin ardından dizideki esas konu Halis Ağa'ya verilecek torun haline geldi.

Üçüncü şahısların diziden çıkması ve Seyran ile Ferit'in bir araya gelmesinin ardından dizideki esas konu Halis Ağa'ya verilecek torun haline geldi.

Hem Seyran ve Ferit hem de Abidin'le Suna çocuk hazırlıklarına başlarken Suna karakterinin gördüğü rüya izleyicilere ufak çaplı bir şok yaşattı.

Hem Seyran ve Ferit hem de Abidin'le Suna çocuk hazırlıklarına başlarken Suna karakterinin gördüğü rüya izleyicilere ufak çaplı bir şok yaşattı.

Seyran ve Ferit'in yatağında doğum yapan Suna'nın kucağına oyuncak bebeğe benzer bir bebek verilirken Ferit'in bu bebeği kaçırması seyirciyi çileden çıkardı.

Seyran ve Ferit'in yatağında doğum yapan Suna'nın kucağına oyuncak bebeğe benzer bir bebek verilirken Ferit'in bu bebeği kaçırması seyirciyi çileden çıkardı.

Sahnenin rahatsız edicilik boyutu zaten tartışılmaz olurken seyirci, Suna'nın hala Ferit'i unutamadığını düşünmeye başladı.

Sahnenin rahatsız edicilik boyutu zaten tartışılmaz olurken seyirci, Suna'nın hala Ferit'i unutamadığını düşünmeye başladı.
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İşte o sahne:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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