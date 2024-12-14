O Ses Türkiye Yılbaşı'na Katılacak 8 İsim Belli Oldu!
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Katılacak 8 İsim Belli Oldu!
TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye Yılbaşı için geri sayım başladı. Kızılcık Şerbeti'nin başrol çifti Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu ilk yarışmacılar olarak açıklanırken Birsen Altuntaş'tan yeni isimler geldi. Dizi çiftlerinin geleceği yarışmaya ayrıca magazin dünyasının popüler isimleri dahil olacak. İşte o isimler...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TV8 ekranlarının yılbaşı klasiği olan O Ses Yılbaşı Özel bölümü için geri sayım başladı.
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Beyazıt Öztürk'ün yer alacağının garanti olduğu yarışmada efsane jüri Ebru Gündeş'in olmayacağı açıklanırken yarışmacılardan da yavaş yavaş haber gelmeye başladı.
İlk yarışmacıların Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör olduğunu öğrendiğimiz O Ses Yılbaşı'da Altuntaş, 6 yarışmacıyı daha açıkladı.
Altuntaş'ın haberine göre Dilan Çiçek Deniz, Mert Turak, Deniz Baysal ve Barış Yurtsever çifti, Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti son olarak da Aslıhan Güner konuk olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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