onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Katılacak 8 İsim Belli Oldu!

O Ses Türkiye Yılbaşı'na Katılacak 8 İsim Belli Oldu!

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.12.2024 - 11:40

TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye Yılbaşı için geri sayım başladı. Kızılcık Şerbeti'nin başrol çifti Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu ilk yarışmacılar olarak açıklanırken Birsen Altuntaş'tan yeni isimler geldi. Dizi çiftlerinin geleceği yarışmaya ayrıca magazin dünyasının popüler isimleri dahil olacak. İşte o isimler...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TV8 ekranlarının yılbaşı klasiği olan O Ses Yılbaşı Özel bölümü için geri sayım başladı.

TV8 ekranlarının yılbaşı klasiği olan O Ses Yılbaşı Özel bölümü için geri sayım başladı.

Beyazıt Öztürk'ün yer alacağının garanti olduğu yarışmada efsane jüri Ebru Gündeş'in olmayacağı açıklanırken yarışmacılardan da yavaş yavaş haber gelmeye başladı.

Beyazıt Öztürk'ün yer alacağının garanti olduğu yarışmada efsane jüri Ebru Gündeş'in olmayacağı açıklanırken yarışmacılardan da yavaş yavaş haber gelmeye başladı.

İlk yarışmacıların Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör olduğunu öğrendiğimiz O Ses Yılbaşı'da Altuntaş, 6 yarışmacıyı daha açıkladı.

İlk yarışmacıların Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör olduğunu öğrendiğimiz O Ses Yılbaşı'da Altuntaş, 6 yarışmacıyı daha açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Dilan Çiçek Deniz, Mert Turak, Deniz Baysal ve Barış Yurtsever çifti, Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti son olarak da Aslıhan Güner konuk olacak.

Altuntaş'ın haberine göre Dilan Çiçek Deniz, Mert Turak, Deniz Baysal ve Barış Yurtsever çifti, Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti son olarak da Aslıhan Güner konuk olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın