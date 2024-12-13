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Çağatay Ulusoy, Dudak Uçuklatan Ücret Aldığı İddiasına Yanıt Verdi

Çağatay Ulusoy, Dudak Uçuklatan Ücret Aldığı İddiasına Yanıt Verdi

Çağatay Ulusoy
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2024 - 22:26

Ekranların sevilen jönlerinden Çağatay Ulusoy'un dizilerden bölüm başı aldığı iddia edilen ücret epey kafa karıştırmıştı. Ücreti ödenemediği için Gaddar dizisinin bittiği iddia edilen Ulusoy'un bölüm başın milyonlar istediği hala konuşulurken söz konusu iddia kendisine soruldu. Magazin muhabirlerine yanıt veren Çağatay Ulusoy, ücret iddialarına yanıt verdi. İşte Ulusoy'un o yanıtı...

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2024'ün başında başlayan Gaddar, beklentilerin altında kalan reytingleri nedeniyle yayından kaldırılmıştı.

2024'ün başında başlayan Gaddar, beklentilerin altında kalan reytingleri nedeniyle yayından kaldırılmıştı.

Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'nın yayınlandığı cuma gününde hiç de fena olmayan oranlar alan Gaddar'a şans verilse oranlarını yükselteceği öngörülse de dizinin aniden final kararı alması kafaları karıştırmıştı.

Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'nın yayınlandığı cuma gününde hiç de fena olmayan oranlar alan Gaddar'a şans verilse oranlarını yükselteceği öngörülse de dizinin aniden final kararı alması kafaları karıştırmıştı.

Dizinin başrolü Çağatay Ulusoy'un 2 milyon TL kazandığı ve Ulusoy'un bölüm başı ücretinin ödenememesi sonucu final yaptığı iddiası o dönem ortalığı karıştırırken Ulusoy, söz konusu ücret iddiasına asla yanıt vermemişti.

Dizinin başrolü Çağatay Ulusoy'un 2 milyon TL kazandığı ve Ulusoy'un bölüm başı ücretinin ödenememesi sonucu final yaptığı iddiası o dönem ortalığı karıştırırken Ulusoy, söz konusu ücret iddiasına asla yanıt vermemişti.

Çağatay Ulusoy şimdilerde Eşref dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanırken bu defa da 3,5 milyon TL alacağı konuşuldu. Magazin muhabirleri Ulusoy'a söz konusu iddiaları sordu.

Çağatay Ulusoy şimdilerde Eşref dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanırken bu defa da 3,5 milyon TL alacağı konuşuldu. Magazin muhabirleri Ulusoy'a söz konusu iddiaları sordu.

Çağatay Ulusoy, dudak uçuklatan ücret iddiaları hakkında "Her şeye inanmayın" yanıtını verdi.

Çağatay Ulusoy, dudak uçuklatan ücret iddiaları hakkında "Her şeye inanmayın" yanıtını verdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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