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Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye Yılbaşı'da Olup Olmayacağı Kesinleşti!

Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye Yılbaşı'da Olup Olmayacağı Kesinleşti!

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2024 - 21:35

Bir TV8 klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı programı için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Yarışmada yer alacak ünlü isimler yavaş yavaş duyurulurken jüride kimlerin olacağı da merak konusu olmuştu. Beyazıt Öztürk, jüri koltuğuna oturacağını açıklayınca gözler Ebru Gündeş'e dönmüştü. Gündeş, O Ses Yılbaşı jürisinde olacak mı sorusuna ise Birsen Altuntaş yanıt verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Yılbaşı programı için geri sayım başladı.

TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Yılbaşı programı için geri sayım başladı.

Her sene ünlü isimlerin konuk olduğu yarışmada bu yılın yarışmacı kadrosu yavaş yavaş oluşurken jüriden de haberler gelmeye başladı.

Her sene ünlü isimlerin konuk olduğu yarışmada bu yılın yarışmacı kadrosu yavaş yavaş oluşurken jüriden de haberler gelmeye başladı.

Beyazıt Öztürk, O Ses Yılbaşı programında olacağını doğrularken gözler programın vazgeçilmez ismi Ebru Gündeş'e çevrilmişti.

Beyazıt Öztürk, O Ses Yılbaşı programında olacağını doğrularken gözler programın vazgeçilmez ismi Ebru Gündeş'e çevrilmişti.

Birsen Altuntaş, Ebru Gündeş'in O Ses Yılbaşı jürisinde yer almayacağını açıkladı.

Birsen Altuntaş, Ebru Gündeş'in O Ses Yılbaşı jürisinde yer almayacağını açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Gündeş zamanını Dubai'de kızıyla geçirecek.

Altuntaş'ın haberine göre Gündeş zamanını Dubai'de kızıyla geçirecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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