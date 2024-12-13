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Leyla Dizisinden Ayrılan Gamze Karaduman'ın Yerine Gelen İsim Belli Oldu

Leyla Dizisinden Ayrılan Gamze Karaduman'ın Yerine Gelen İsim Belli Oldu

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2024 - 18:23

NOW'ın yeni sezon için en iyi işlerinden Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi izleyici tarafından çok benimsendi. Enfes kadrosuyla her hafta beğeniyle izlenen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı. Ferda'yı canlandıran Gamze Karaduman, sağlık sorunları nedeniyle kadrodan ayrılmıştı. Birsen Altuntaş, Karaduman yerine Ferda'yı canlandıracak oyuncuyu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon bombası Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

NOW'ın yeni sezon bombası Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

“Avenida Brasil” dizisinin uyarlaması olan Leyla tam gaz devam ederken dizide Ferda'yı canlandıran Gamze Karaduman'dan üzücü haber gelmişti.

“Avenida Brasil” dizisinin uyarlaması olan Leyla tam gaz devam ederken dizide Ferda'yı canlandıran Gamze Karaduman'dan üzücü haber gelmişti.

Gamze Karaduman, sağlık sorunları nedeniyle Leyla kadrosundan ayrılırken yerine gelecek isim heyecan yaratmıştı.

Gamze Karaduman, sağlık sorunları nedeniyle Leyla kadrosundan ayrılırken yerine gelecek isim heyecan yaratmıştı.

Gamze Karaduman'ın ardından diziye dahil olan ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

Gamze Karaduman'ın ardından diziye dahil olan ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

Leyla kadrosuna Ferda karakteri için Buse Sinem İren geldi.

Leyla kadrosuna Ferda karakteri için Buse Sinem İren geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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