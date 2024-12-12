Usta Oyuncu Kemal Sunal'ın Rol Aldığı Televizyon Dizileri
Usta Oyuncu Kemal Sunal'ın Rol Aldığı Televizyon Dizileri
Türk sinemasının en değerli isimlerinden biri hiç şüphesiz Kemal Sunal. Usta oyuncu onlarca sinema filmine imza atarken neredeyse her filmi sahne sahne aklımızın bir köşesinde yer ediniyor. Peki, Kemal Sunal'ın televizyon dizilerinde de rol aldığını biliyor muydunuz? Kemal Sunal, vefat etmeden önce tam 4 televizyon dizisinde rol aldı. O dizileri sizler için derledik.
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İlk olarak Ertem Eğilmez'in yönettiği 1972 yapımı Tatlı Dillim filmiyle tanıdığımız Kemal Sunal, Türk sinemasının en değerli isimlerinden biri.
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Kariyeri boyunca 80'den fazla sinema filminde rol alan Kemal Sunal'ın neredeyse her filmi hafızamızın bir köşesinde yer edinirken Sunal'ın kariyerinin son günlerinde televizyon dizisi yaptığını biliyor muydunuz?
1991 yapımı Varyemez filminin ardından Kemal Sunal 1992-1997 yılları arasında sinema filmi değil, televizyon dizilerinde rol almış ve tam 4 yerli dizi çekmiş.
Kemal Sunal'ın 90'larda rol aldığı televizyon dizilerini sizler için derledik. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız?
Saygılar Bizden - 1992
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Şaban Askerde - 1993
Bay Kamber - 1994
Şaban ile Şirin - 1997
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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