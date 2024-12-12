onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Usta Oyuncu Kemal Sunal'ın Rol Aldığı Televizyon Dizileri

Usta Oyuncu Kemal Sunal'ın Rol Aldığı Televizyon Dizileri

yerli dizi Kemal Sunal
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2024 - 18:07

Türk sinemasının en değerli isimlerinden biri hiç şüphesiz Kemal Sunal. Usta oyuncu onlarca sinema filmine imza atarken neredeyse her filmi sahne sahne aklımızın bir köşesinde yer ediniyor. Peki, Kemal Sunal'ın televizyon dizilerinde de rol aldığını biliyor muydunuz? Kemal Sunal, vefat etmeden önce tam 4 televizyon dizisinde rol aldı. O dizileri sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk olarak Ertem Eğilmez'in yönettiği 1972 yapımı Tatlı Dillim filmiyle tanıdığımız Kemal Sunal, Türk sinemasının en değerli isimlerinden biri.

İlk olarak Ertem Eğilmez'in yönettiği 1972 yapımı Tatlı Dillim filmiyle tanıdığımız Kemal Sunal, Türk sinemasının en değerli isimlerinden biri.

Kariyeri boyunca 80'den fazla sinema filminde rol alan Kemal Sunal'ın neredeyse her filmi hafızamızın bir köşesinde yer edinirken Sunal'ın kariyerinin son günlerinde televizyon dizisi yaptığını biliyor muydunuz?

Kariyeri boyunca 80'den fazla sinema filminde rol alan Kemal Sunal'ın neredeyse her filmi hafızamızın bir köşesinde yer edinirken Sunal'ın kariyerinin son günlerinde televizyon dizisi yaptığını biliyor muydunuz?

1991 yapımı Varyemez filminin ardından Kemal Sunal 1992-1997 yılları arasında sinema filmi değil, televizyon dizilerinde rol almış ve tam 4 yerli dizi çekmiş.

1991 yapımı Varyemez filminin ardından Kemal Sunal 1992-1997 yılları arasında sinema filmi değil, televizyon dizilerinde rol almış ve tam 4 yerli dizi çekmiş.

Kemal Sunal'ın 90'larda rol aldığı televizyon dizilerini sizler için derledik. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız?

Kemal Sunal'ın 90'larda rol aldığı televizyon dizilerini sizler için derledik. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız?

Saygılar Bizden - 1992

Saygılar Bizden - 1992

Kemal Sunal ve Zafer Algöz'ün başrolünü paylaştığı Saygılar Bizden dizisinde Sunal mübaşir Rıza karakterini canlandırdı. 13 bölüm süren dizi o dönem Teleon'da yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şaban Askerde - 1993

Şaban Askerde - 1993

Kemal Sunal'ın en başarılı dizisi olarak anılan Şaban Askerde dizisinde Sunal'a sinema filmlerinde de sık sık partneri olan Halit Akçatepe eşlik etmişti. 28 bölüm süren dizi Star TV'de yayınlanmıştı.

Bay Kamber - 1994

Bay Kamber - 1994

Kemal Sunal'ın Kamber isminde dedektifi canlandırdığı dizide Kamber, asistanı Pınar'la her bölüm yeni bir vaka çözüyordu. Bay Kamber, Star TV'de 13 bölüm yayınlanmıştı.

Şaban ile Şirin - 1997

Şaban ile Şirin - 1997

Kemal Sunal'ın rol aldığı son televizyon dizisi Şaban ile Şirin, Halit Akçatepe ve Münir Özkul gibi isimleri de kadrosunda barındırmıştı. Dizi 13 bölüm sürmüş ve atv'de yayınlanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın