Bomba İddia: Aşiret Dizisi Uzak Şehir'e Alya'nın Annesi Geliyor!
Bomba İddia: Aşiret Dizisi Uzak Şehir'e Alya'nın Annesi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Televizyonun aşiret dizisi isteğini karşılayan Uzak Şehir, yayınlanır yayınlanmaz reytingleri altüst etti. Her hafta kendi reyting rekorunu kıran dizinin önlenemez yükselişi sürekli gündeme otururken Birsen Altuntaş'tan bomba bir haber geldi. Altuntaş, her bölümü büyük heyecan yaratan dizide Alya karakterinin annesinin diziye dahil olabileceğini açıkladı. Detaylar içeriğimizde...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, yıllardır süren aşiret dizisi özlemimizi gidererek sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
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Televizyon için zor bir gün olan Pazartesi akşamına damga vuran Uzak Şehir, her yeni bölümde kendi reyting rekorunu ekarte ederek yükselişe ara vermeden devam ediyor.
5. Bölümü TOTAL'de 11.10, ABC1’de 10.63 ve AB’de 7.59 reyting alan dizinin başarısı enfes senaryosuna borçlu olurken Birsen Altuntaş, hikâyeye yeni bir karakterin dahil olabileceğinin sinyallerini verdi.
Altuntaş, Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakterinin annesinin diziye dahil olacağı iddialarını yazarken söz konusu rol için henüz isim vermedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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