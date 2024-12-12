Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo Değişiklikliğine Yapımcıdan İtiraf Geldi
Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo Değişiklikliğine Yapımcıdan İtiraf Geldi
Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, Aslı Şafak'ın programına konuk oldu. Kızılcık Şerbeti hakkında ipuçları veren Turgut, popüler dizideki olay olan değişime değindi. Apo'yu canlandıran Settar Tanrıöğen'in diziden ayrılmasıyla yeni Apo'yu Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırması bir süre gündem olmuştu. Faruk Turgut, söz konusu değişimi değerlendirdi.
KAYNAK: Aslı Şafak'la İşin Aslı/ Bloomberg HT
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezondan beri Apo'yu canlandıran Settar Tanrıöğen, sağlık sorunları nedeniyle 2. sezon ortalarına doğru diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
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Sakin ve muhafazakar Apo'nun ardından Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı yeni Apo diziye dahil olmuş ve Apo'nun karakterinde de ciddi değişiklikler yaşanmıştı.
İlk sezona nazaran daha sert bir baba mizacı karşımıza çıkarken dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Apo karakterinde yaşanan oyuncu değişikliği hakkında konuştu.
Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Turgut, Apo'yu ilk canlandıran oyuncu Settar Tanrıöğen'e övgüler yağdırırken Ahmet Mümtaz Taylan hakkında ilk önce gelgitler yaşadığını itiraf etti.
"Settar abiden başka etkili Apo olmazdı. Gerçi Ahmet Mümtaz şu an onu aratmıyor ama. Settar abinin yeri, konumu ayrı."
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"Settar abinin daha mülayim tavrı ve daha muhafazakar bir duruşu vardı. Role karşı inandırıcılık açısından Settar abi çok daha farklı bir pozisyon çizmişti."
"Şimdi Ahmet Mümtaz biraz sert bir mizaçta. Reaksiyonları ve vücut dili biraz daha sert olduğu için ilk başlarda biraz acabalar oldu ama süreç içerisinde seyirci şu an alıştı ve sevdi."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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