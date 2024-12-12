Prens'in Yıldızları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan 10 Yıl Önce de Birlikte Rol Alarak Kahkahaya Boğmuşlar!
Prens'in Yıldızları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan 10 Yıl Önce de Birlikte Rol Alarak Kahkahaya Boğmuşlar!
Blu TV'de yayınlanan Prens ve YouTube'da izlediğimiz Var Bunlar son zamanlarda bizi en çok kahkahaya boğan projelerden. Bu iki eserin sanatçıları da Giray Altınok ve Kerem Özdoğan elbette. Hem yazıp hem oynadıkları bu iki dizi de o kadar beğenildi ki, replikleri hayatımızda çoktan yer etti. Hatta Prens dizisi ödülleri sırtladı! Peki ama Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ı ilk nerede birlikte izlemiştik? Gelin birlikte hatırlayalım!
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Altın Kelebek'te ödülleri sırtlayan Prens son dönemde en çok güldüğümüz yapımlardan biri.
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Prens'i hayatımıza katan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın tek başarısı bu değil... İlk bölümü 2022'de yayınlanan Var Bunlar da yine harika bir proje ve çok da seviliyor.
Her iki dizi de Kerem Özdoğan ve Giray Altınok'un kaleminden çıkıyor ve ikiliyi dizilerde izleme şansını elde ediyoruz.
Ancak "Bu muhteşem ikili bunca yıl neredeydi?" diye düşünüyorsanız sizi biraz geçmişe alalım.
Çünkü biz onları aslında ilk olarak 2015 yılında başlayıp 3 sezon süren Buyur Bi' de Burdan Bak ile izlemiştik.
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Yani yaklaşık 10 yıl önce de bu harika ikiliyi izleme imkanı elde etmişiz. Birlikte ne kadar iyi olduklarını aslında o zamandan da anlamak mümkünmüş.
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı program, yayınlandığı dönem büyük bir ilgiyle izleniyordu. Siz ikilinin Buyur Bi' de Burdan Bak programında rol aldığını hatırlıyor musunuz?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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