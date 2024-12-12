Prens'in Yıldızları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan 10 Yıl Önce de Birlikte Rol Alarak Kahkahaya Boğmuşlar!

Blu TV'de yayınlanan Prens ve YouTube'da izlediğimiz Var Bunlar son zamanlarda bizi en çok kahkahaya boğan projelerden. Bu iki eserin sanatçıları da Giray Altınok ve Kerem Özdoğan elbette. Hem yazıp hem oynadıkları bu iki dizi de o kadar beğenildi ki, replikleri hayatımızda çoktan yer etti. Hatta Prens dizisi ödülleri sırtladı! Peki ama Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ı ilk nerede birlikte izlemiştik? Gelin birlikte hatırlayalım!