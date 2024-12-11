Bu Gözler Neler Görmüş! Spikerlerin Canlı Yayında Yaşadığı Birbirinden İlginç 10 Kaza

Canlı yayınlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri olsa da sık sık kazaların yaşanması kaçınılmazdır. Beklenmedik her duruma karşı öngörülü olmak ve soğukkanlı kalmak bu durumlarda elzemdir. Bu sebeple deneyimli ve sakin olmak bir spiker için çok önemlidir. Bakalım bu zamana kadar nelerle karşılaşmışız, spikerler hangi canlı yayın kazalarıyla karşı karşıya kalmış?

X'teki @yesilcamgunlugu hesabı derlemiş. Gelin birlikte bakalım!