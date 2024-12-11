Bu Gözler Neler Görmüş! Spikerlerin Canlı Yayında Yaşadığı Birbirinden İlginç 10 Kaza
Bu Gözler Neler Görmüş! Spikerlerin Canlı Yayında Yaşadığı Birbirinden İlginç 10 Kaza
Kaynak: https://x.com/yesilcamgunlugu/status/...
Canlı yayınlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri olsa da sık sık kazaların yaşanması kaçınılmazdır. Beklenmedik her duruma karşı öngörülü olmak ve soğukkanlı kalmak bu durumlarda elzemdir. Bu sebeple deneyimli ve sakin olmak bir spiker için çok önemlidir. Bakalım bu zamana kadar nelerle karşılaşmışız, spikerler hangi canlı yayın kazalarıyla karşı karşıya kalmış?
Canlı yayınlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri olsa da sık sık kazaların yaşanması kaçınılmazdır. Beklenmedik her duruma karşı öngörülü olmak ve soğukkanlı kalmak bu durumlarda elzemdir. Bu sebeple deneyimli ve sakin olmak bir spiker için çok önemlidir. Bakalım bu zamana kadar nelerle karşılaşmışız, spikerler hangi canlı yayın kazalarıyla karşı karşıya kalmış?
X'teki @yesilcamgunlugu hesabı derlemiş. Gelin birlikte bakalım!
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Ben olsam sakinliğimi koruyamazdım 😅
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Hanımefendi biraz idare etseydiniz ne olurdu?
Bu efsane videoyu unutmadık değil mi?
"Bitir demediniz mi lan!"
Küfrettiğine çok eminim
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Cümlelerini küfürsüz kuramayan birileri.
Fatih Portakal bu olaydan sonra level atladı.
😅
Sinek yine olmaması gereken yerde
Ne var yani birazcık gülesi geldiyse?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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