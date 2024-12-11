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Oyuncuları Sette Kavga Etmişti: Siyah Kalp'te Bu Kez de Yönetmen Krizi Yaşandı!

Oyuncuları Sette Kavga Etmişti: Siyah Kalp'te Bu Kez de Yönetmen Krizi Yaşandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.12.2024 - 21:11

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Siyah Kalp'le ilgili krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Burak Sergen ve Bülent Polat'ın kavga ettiği haberlerinin yayılmasının ardından diziyle ilgili bir haber daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bu sefer de yönetmen krizi yaşandı. Dizinin yönetmeninin üçüncü kez değiştiği öğrenildi. Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Ali Balcı ay sonu görevini bırakacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Siyah Kalp dizisi günlerdir yaşanan krizler sebebiyle gündemden düşmüyor.

Siyah Kalp dizisi günlerdir yaşanan krizler sebebiyle gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz hafta Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasında yaşanan tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz hafta Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasında yaşanan tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü.

Detaylar:

Birsen Altuntaş'a göre sevilen dizide bu kez de yönetmen krizi yaşandı. Dizinin geçen yaz kurucu yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapmış ve ardından görevini Kerem Çakıroğlu’na devretmişti. Ardından yapımın aldığı karar sonucu bu görev Ali Balcı'ya devredilmişti.

Birsen Altuntaş'a göre sevilen dizide bu kez de yönetmen krizi yaşandı. Dizinin geçen yaz kurucu yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapmış ve ardından görevini Kerem Çakıroğlu’na devretmişti. Ardından yapımın aldığı karar sonucu bu görev Ali Balcı'ya devredilmişti.

Her Şeyin Başı Merkür filmini de yöneten Ali Balcı’nın çok yorulduğu ve yeni projeleri olduğu için kendi isteğiyle diziden ayrıldığı öğrenildi. Ay sonu görevini bırakacak Balcı yerine Karadut dizisini çeken Murat Saraçoğlu gelecek.

Her Şeyin Başı Merkür filmini de yöneten Ali Balcı’nın çok yorulduğu ve yeni projeleri olduğu için kendi isteğiyle diziden ayrıldığı öğrenildi. Ay sonu görevini bırakacak Balcı yerine Karadut dizisini çeken Murat Saraçoğlu gelecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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