onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Siyah Kalp Setinde Oyuncular Arasındaki Kavgayla İlgili İlk Açıklama: "Burak Bey, Esra Hanıma Bağırınca..."

Siyah Kalp Setinde Oyuncular Arasındaki Kavgayla İlgili İlk Açıklama: "Burak Bey, Esra Hanıma Bağırınca..."

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.12.2024 - 19:09

Dizi dünyası son günlerde bir kavga haberiyle çalkalanıyor. Siyah Kalp dizisinin setinde Burak Sergen ve Bülent Polat'ın kavga ettiği haberi gündemi epey sarstı. Dün Birsen Altuntaş'ın açıkladığı habere göre sette Burak Sergen, Bülent Polat'ın üstüne yürümüş ve set paydos edilmişti. Bülent Polat'ın menajerinden Polat adına kavgaya dair açıklama geldi.

Detaylar 👇

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp'in setinde oyuncuların kavga ettiğine dair iddialar ortalığı karıştırmıştı.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp'in setinde oyuncuların kavga ettiğine dair iddialar ortalığı karıştırmıştı.

Birsen Altuntaş dün kavgaya dair detayları açıklamış; Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat'ın karıştığı kavga ortalığı karıştırmıştı.

Birsen Altuntaş dün kavgaya dair detayları açıklamış; Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat'ın karıştığı kavga ortalığı karıştırmıştı.

Detaylar:

Kavgaya dair ilk açıklama Bülent Polat'ın menajeri Serhat Usak'tan geldi. Usak, kavganın asıl nedeninin Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen arasındaki tartışma olduğunu açıkladı.

Kavgaya dair ilk açıklama Bülent Polat'ın menajeri Serhat Usak'tan geldi. Usak, kavganın asıl nedeninin Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen arasındaki tartışma olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Esra (Dermancıoğlu) Hanım ve Burak Bey sete gelmeden önce otelde tartışma yaşamışlar ve sete gergin bir şekilde gelmişler. Yakınları çekilen Bülent Bey sahnesi gereği komik oynayınca, iki kameraman ve Esra Hanım gülmüş ve sahne kesilmiş. Kısa bir an olduğu için sahne baştan alınmış. Burak Bey, Esra Hanıma yüksek sesle bağırınca, Esra Hanım korkmuş ve sahneyi oynayamamış. Burak Bey biraz daha yükselince Bülent Bey hava almak için dışarı çıkmış. Geri dönünce Burak Bey, Bülent Beyin üstüne yürümüş, Bülent Bey karşılık vermemiş ve sakince yönetmeni ve yapımdan yetkileri ilgilenmeleri için istemiş. Yönetmen de paydos vermiş. Oyuncumuz Bülent Bey aslında bu olayın dışındadır. Olay yerinde bulunduğu için olaya dahil olmuştur. Kendisi kimse ile tartışmamıştır. Burak Bey sinirlerine hakim olamamıştır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın