Siyah Kalp Setinde Oyuncular Arasındaki Kavgayla İlgili İlk Açıklama: "Burak Bey, Esra Hanıma Bağırınca..."

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Esra (Dermancıoğlu) Hanım ve Burak Bey sete gelmeden önce otelde tartışma yaşamışlar ve sete gergin bir şekilde gelmişler. Yakınları çekilen Bülent Bey sahnesi gereği komik oynayınca, iki kameraman ve Esra Hanım gülmüş ve sahne kesilmiş. Kısa bir an olduğu için sahne baştan alınmış. Burak Bey, Esra Hanıma yüksek sesle bağırınca, Esra Hanım korkmuş ve sahneyi oynayamamış. Burak Bey biraz daha yükselince Bülent Bey hava almak için dışarı çıkmış. Geri dönünce Burak Bey, Bülent Beyin üstüne yürümüş, Bülent Bey karşılık vermemiş ve sakince yönetmeni ve yapımdan yetkileri ilgilenmeleri için istemiş. Yönetmen de paydos vermiş. Oyuncumuz Bülent Bey aslında bu olayın dışındadır. Olay yerinde bulunduğu için olaya dahil olmuştur. Kendisi kimse ile tartışmamıştır. Burak Bey sinirlerine hakim olamamıştır.”