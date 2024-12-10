Siyah Kalp Setinde Oyuncular Arasındaki Kavgayla İlgili İlk Açıklama: "Burak Bey, Esra Hanıma Bağırınca..."
Siyah Kalp Setinde Oyuncular Arasındaki Kavgayla İlgili İlk Açıklama: "Burak Bey, Esra Hanıma Bağırınca..."
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Dizi dünyası son günlerde bir kavga haberiyle çalkalanıyor. Siyah Kalp dizisinin setinde Burak Sergen ve Bülent Polat'ın kavga ettiği haberi gündemi epey sarstı. Dün Birsen Altuntaş'ın açıkladığı habere göre sette Burak Sergen, Bülent Polat'ın üstüne yürümüş ve set paydos edilmişti. Bülent Polat'ın menajerinden Polat adına kavgaya dair açıklama geldi.
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Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp'in setinde oyuncuların kavga ettiğine dair iddialar ortalığı karıştırmıştı.
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Birsen Altuntaş dün kavgaya dair detayları açıklamış; Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat'ın karıştığı kavga ortalığı karıştırmıştı.
Kavgaya dair ilk açıklama Bülent Polat'ın menajeri Serhat Usak'tan geldi. Usak, kavganın asıl nedeninin Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen arasındaki tartışma olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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