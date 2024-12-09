Siyah Kalp'te Kriz: Burak Sergen Sette Bülent Polat'ın Üstüne Yürüdü, Set İptal Edildi!
Siyah Kalp'te Kriz: Burak Sergen Sette Bülent Polat'ın Üstüne Yürüdü, Set İptal Edildi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Bir süredir bir dizide kriz yaşandığına dair söylentiler ortaya atılıyor. Hangi dizi olduğu açıklanmasa da Siyah Kalp setinde yaşanan durumlar kulisler arasında konuşuluyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş, bu bilgiyi doğruladı ve Siyah Kalp setinde büyük bir kriz yaşandığını açıkladı. Altuntaş'ın haberine göre Burak Sergen, Bülent Polat'ın üstüne yürüdü. Olayın büyümesinin ardından set paydos edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Dizi dünyası bir süredir bir dizinin setinde büyük problemler yaşandığı iddiasıyla çalkalanıyor. İddialar Siyah Kalp üzerine yoğunlaşsa da bu konu henüz netlik kazanmamıştı.
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Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, bu iddiaları doğruladı ve Siyah Kalp setinde büyük bir kriz yaşandığını doğruladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi aralarında konuşup gülmesi sonucu Burak Sergen'i sinirlendirdi.
Bu sebeple başlayan kavga sonucunda Burak Sergen, Bülent Polat'ın üstüne yürüdü ve kavga büyüdü. Araya ekibin girmesi sonucu kavga ayırıldı, set paydos edildi.
Geçtiğimiz hafta yaşanan bu olayın ardından sahne dün sorunsuz çekildi. Fakat Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun iş dışında konuşmadığı söyleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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