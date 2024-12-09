onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Siyah Kalp'te Kriz: Burak Sergen Sette Bülent Polat'ın Üstüne Yürüdü, Set İptal Edildi!

Siyah Kalp'te Kriz: Burak Sergen Sette Bülent Polat'ın Üstüne Yürüdü, Set İptal Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.12.2024 - 22:53

Bir süredir bir dizide kriz yaşandığına dair söylentiler ortaya atılıyor. Hangi dizi olduğu açıklanmasa da Siyah Kalp setinde yaşanan durumlar kulisler arasında konuşuluyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş, bu bilgiyi doğruladı ve Siyah Kalp setinde büyük bir kriz yaşandığını açıkladı. Altuntaş'ın haberine göre Burak Sergen, Bülent Polat'ın üstüne yürüdü. Olayın büyümesinin ardından set paydos edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dizi dünyası bir süredir bir dizinin setinde büyük problemler yaşandığı iddiasıyla çalkalanıyor. İddialar Siyah Kalp üzerine yoğunlaşsa da bu konu henüz netlik kazanmamıştı.

Dizi dünyası bir süredir bir dizinin setinde büyük problemler yaşandığı iddiasıyla çalkalanıyor. İddialar Siyah Kalp üzerine yoğunlaşsa da bu konu henüz netlik kazanmamıştı.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, bu iddiaları doğruladı ve Siyah Kalp setinde büyük bir kriz yaşandığını doğruladı.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, bu iddiaları doğruladı ve Siyah Kalp setinde büyük bir kriz yaşandığını doğruladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi aralarında konuşup gülmesi sonucu Burak Sergen'i sinirlendirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi aralarında konuşup gülmesi sonucu Burak Sergen'i sinirlendirdi.

Bu sebeple başlayan kavga sonucunda Burak Sergen, Bülent Polat'ın üstüne yürüdü ve kavga büyüdü. Araya ekibin girmesi sonucu kavga ayırıldı, set paydos edildi.

Bu sebeple başlayan kavga sonucunda Burak Sergen, Bülent Polat'ın üstüne yürüdü ve kavga büyüdü. Araya ekibin girmesi sonucu kavga ayırıldı, set paydos edildi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan bu olayın ardından sahne dün sorunsuz çekildi. Fakat Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun iş dışında konuşmadığı söyleniyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan bu olayın ardından sahne dün sorunsuz çekildi. Fakat Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun iş dışında konuşmadığı söyleniyor.

Bu yaşanan olayın dışında setteki gerginlikler sebebiyle yapımcıların sete gidip oyuncuları uyardığı iddia ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın