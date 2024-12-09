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Sözcü TV'de Deprem! Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek "Sorunlar Nedeniyle" Görevinden İstifa Etti!

Sözcü TV'de Deprem! Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek "Sorunlar Nedeniyle" Görevinden İstifa Etti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.12.2024 - 18:15

Sözcü TV'de bir deprem daha yaşandı. Genel yayın yönetmeni Alişer Delek, istifa ettiğini açıklayan bir paylaşım yaptı. Kısa süre önce Para Politika programı sunucu Ebru Baki'nin görevinden ayrılmasının ardından yeni istifa haberi medya dünyasına bomba gibi düştü. Kararı almasının 5 dakika sürdüğünü açıklayan Delek'in vedasının ardından Sözcü TV'de yaşanan huzursuzluklar yeniden gündeme geldi.

Kaynak: Medya Radar

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Sözcü Medya Grubu son dönemlerde yaşanan üst düzey ayrılıklarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sözcü Medya Grubu son dönemlerde yaşanan üst düzey ayrılıklarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Para Politika programı sunucu Ebru Baki'nin görevinden ayrıldığı Sözcü TV'de bu kez de genel yayın yönetmeni Alişer Delek'in istifası gündeme bomba gibi düştü.

Son olarak Para Politika programı sunucu Ebru Baki'nin görevinden ayrıldığı Sözcü TV'de bu kez de genel yayın yönetmeni Alişer Delek'in istifası gündeme bomba gibi düştü.

Fatih Portakal’ın 14 milyon liralık maaşıyla gündem olması ve şirket içindeki gerginlikler bir süredir Sözcü TV kulislerinde konuşuluyordu. İddialara göre kanalın sahibi Burak Akbay ile sorunlar yaşayan Alişer Delek de bu sebeple istifasını vermiş.

Fatih Portakal’ın 14 milyon liralık maaşıyla gündem olması ve şirket içindeki gerginlikler bir süredir Sözcü TV kulislerinde konuşuluyordu. İddialara göre kanalın sahibi Burak Akbay ile sorunlar yaşayan Alişer Delek de bu sebeple istifasını vermiş.

Delek'in istifasını açıkladığı duygusal mesajı ise şu şekilde: 

'Kararı almam 5 dakika sürdü ama veda mesajının bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Gözünüze bakıp konuşmak zor geldi… El arabasıyla bilgisayarlarını taşıdığım, stüdyo duvarlarını taktığım günler geldi aklıma. Ve tabii hepinizle beraber medya tarihinde görülmemiş başarımız. Önce kendinize sonra Sözcü’ye çok iyi bakın. Ama ben yoruldum. Benim için dinlenme, yeni projeler üretme ve yeni başarılara yelken açma vakti.'

İstifanın ardından İnsan Kaynakları'nın çalışanlarına mesaja göre, genel yayın yönetmenliğine Özgür Çakmakçı, yayın koordinatörlüğüne ise Hakan Durmuş atandı.

İstifanın ardından İnsan Kaynakları'nın çalışanlarına mesaja göre, genel yayın yönetmenliğine Özgür Çakmakçı, yayın koordinatörlüğüne ise Hakan Durmuş atandı.
i.medyaradar.net

Sözcü TV İnsan Kaynakları mailinde karar şu sözlerle duyuruldu:

“Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek’in istifasından sonra;

Sözcü Grubu Genel Müdürü Sn. Asım Akgül ‘ün yönetiminde,

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine Sn. Özgür Çakmakcı

Sözcü TV Yayın Koordinatörlüğüne Sn. Hakan Durmuş atanmıştır.

Sn. Özgür Çakmakcı ve Sn. Hakan Durmaş’a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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