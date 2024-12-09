Bu Tatlılık Şaka mı? "Mehmet Olsaydım" Diyen Demet Evgar'a Partneri Mehmet Yılmaz Ak'tan Eğlenceli Destek

Oyunculuk konusundaki başarısını bir kez de Bahar'la gözler önüne seren Demet Evgar, başarısını bir kez daha taçlandırdı. 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Evgar, ödül konuşmasıyla kadın olmanın ne demek olduğuna bir kez daha vurgu yaptı. 'Demet değil de Mehmet olsaydım her şey daha kolay olurdu' diyen Evgar'a destek yağdı. Elbette bir destek de Bahar'daki rol arkadaşı Mehmet Yılmaz Ak'tan geldi. Ünlü ikili bir kez daha eğlenceli biçimde birbirlerine destek oldular.