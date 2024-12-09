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Bu Tatlılık Şaka mı? "Mehmet Olsaydım" Diyen Demet Evgar'a Partneri Mehmet Yılmaz Ak'tan Eğlenceli Destek

Bu Tatlılık Şaka mı? "Mehmet Olsaydım" Diyen Demet Evgar'a Partneri Mehmet Yılmaz Ak'tan Eğlenceli Destek

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.12.2024 - 20:25

Oyunculuk konusundaki başarısını bir kez de Bahar'la gözler önüne seren Demet Evgar, başarısını bir kez daha taçlandırdı. 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Evgar, ödül konuşmasıyla kadın olmanın ne demek olduğuna bir kez daha vurgu yaptı. 'Demet değil de Mehmet olsaydım her şey daha kolay olurdu' diyen Evgar'a destek yağdı. Elbette bir destek de Bahar'daki rol arkadaşı Mehmet Yılmaz Ak'tan geldi. Ünlü ikili bir kez daha eğlenceli biçimde birbirlerine destek oldular.

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Oyunculuk konusundaki başarısı tartışmaya kapalı olan Demet Evgar, dün bu başarıyı taçlandırdı.

Oyunculuk konusundaki başarısı tartışmaya kapalı olan Demet Evgar, dün bu başarıyı taçlandırdı.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen ünlü oyuncu, yaptığı anlamlı konuşmayla da alkış topladı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen ünlü oyuncu, yaptığı anlamlı konuşmayla da alkış topladı.

Detaylar:

"Demet değil de Mehmet olsaydım her şey çok daha kolay olurdu" diyen Demet Evgar, kadın olmakla ilgili anlattığı bu kısa hikayeyle gururlandırdı.

"Demet değil de Mehmet olsaydım her şey çok daha kolay olurdu" diyen Demet Evgar, kadın olmakla ilgili anlattığı bu kısa hikayeyle gururlandırdı.

Bu konuşmanın ardından partneriyle fotoğraf paylaşan Demet Evgar, "Mehmet Evgar oldum" dedi.

Bu konuşmanın ardından partneriyle fotoğraf paylaşan Demet Evgar, "Mehmet Evgar oldum" dedi.

Bunun üzerine partneri Mehmet Yılmaz Ak da aynı fotoğrafı "Demet Yılmaz Ak olarak buralara kolay gelmedim" diyerek biricik rol arkadaşına destek oldu.

Bunun üzerine partneri Mehmet Yılmaz Ak da aynı fotoğrafı "Demet Yılmaz Ak olarak buralara kolay gelmedim" diyerek biricik rol arkadaşına destek oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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