En İyi Kadın Oyuncu Seçilen Demet Evgar'ın Kadın Olmak Üzerine Yaptığı Ödül Konuşması Tokat Gibi Çarptı!
En İyi Kadın Oyuncu Seçilen Demet Evgar'ın Kadın Olmak Üzerine Yaptığı Ödül Konuşması Tokat Gibi Çarptı!
Bu sene 50.'si gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Demet Evgar, geceye ödül konuşmasıyla damga vurdu. Her zaman kadınları savunan ve elinden geleni ardına koymayan Evgar, ödül konuşmasında da hemcinslerini ve ülkemizde yaşananları unutmadı. Buyurun, güzel ve kıymetli oyuncumuz ne demiş ve sözleriyle Türk kadınını nasıl gururlandırmış beraber görelim!
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Bu sene 50.'si düzenlenen her sene büyük bir ilgi ve heyecanla izlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde başladı.
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İzleyenin gözü mutlaka dolmuştur, geceye ilk damgasını vuran detay Dans Fabrika dansçıları tarafından yapılan açılışta Atamıza gönderilen duygusal selam olmuştu.
Gecenin ilk ödülünü de bu sene Bahar dizisiyle milyonları kendine yeniden aşık eden Demet Evgar aldı!
En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almak için sahneye çıkan Demet Evgar, kadın olmak üzerine oldukça çarpıcı ve duygusal bir konuşma yaptı. Gönülleri de yine fethetti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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