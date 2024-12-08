Aras Bulut İynemli'yi Siper Etmek İçin Kendini Öne Attı: Muhabirler Özge Özpirinçci'yi Resmen Görmezden Geldi!
Aras Bulut İynemli'yi Siper Etmek İçin Kendini Öne Attı: Muhabirler Özge Özpirinçci'yi Resmen Görmezden Geldi!
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, hem aşklarıyla hem de ayrı ayrı oyunculuklarıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz. Geçtiğimiz gece ünlü isimlerden oluşan oldukça kalabalık bir grupla gecelere akan çiftimiz, Çağla Şıkel'in eski aşkı Nail Gönenli'yle İdil Yazar'ın yeni aşkının da belgelenmesine vesile olmuştu. Grubun mekandan çıkarken çekilen görüntüleri geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada hızla yayıldı. Arkadaşı Aras Bulut İynemli'yi siper etmek için kendini öne atan Özge Özpirinçci'yi görmezden gelen muhabirler gözden kaçmadı!
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Şimdilerde Sandık Kokusu'nda severek izlediğimiz Özge Özpirinçci ve meslektaşı eşi Burak Yamantürk ünlüler camiasında hemen hemen herkesin beraber vakit geçirmekten en çok keyif aldığı çift olduğunu söylesek abartmış olmayız herhalde!
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'le beraber Kurt Efe'li ve Mercan'lı aile tatilleri, çılgınlar gibi eğlendikleri geceler son zamanlarda oldukça sık şahitlik ettiğimiz anılar biliyorsunuz!
Belki denk gelmişsinizdir, Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci dün de birbirinden ünlü arkadaşlarıyla gece gezmesindeydi. Hatta Çağla Şıkel'ın eski aşkı Nail Gönenli ve İdil Yazar'ın aşkını belgeleyen fotoğraf da bu olmuştu.
Aynı gecede Aras Bulut İynemli ve Özpirinçci'nin rol arkadaşı Engin Öztürk de vardı. Geçtiğimiz saatlerde ise mekandan çıkarken görüntülendikleri anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
Kapıdan dışarı adımını atar atmaz konuşmaya başlayan Özge Özpirinçci oldukça keyifli ve tatlı gözüküyordu.
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Fakat dikkat çeken detay, muhtemelen arkadaşı görüntülenmek istemediği için kendisini Aras Bulut'a siper eden Özge Özpirinçci'nin muhabirler tarafından görmezden gelinmesi oldu...
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Sonra da kimler ne demiş onu görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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