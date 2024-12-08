Çağla Şıkel'le Ayrılmıştı: Yeni Çiftimiz Nail Gönenli ve İdil Yazar'ın İlk Aşk Karesi Ortaya Çıktı!
Çağla Şıkel'le Ayrılmıştı: Yeni Çiftimiz Nail Gönenli ve İdil Yazar'ın İlk Aşk Karesi Ortaya Çıktı!
Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin uzun süreli bir aşka yelken açtığına inandığımız dönemde gelen ayrılık haberi hepimizi şaşkına çevirmişti. Dost kalma kararı alan eski aşıklar sık sık birlikte görüntülenmişti. Ünlülerin avukatı Gönenli'yse yakın zamanda İdil Yazar'la yeni bir aşka yelken açtı. Cemiyet dünyasının popüler şefi İdil Yazar ve Nail Gönenli aşkının ilk pozu da geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
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Kuzey ve Uzay'ın güzeller güzeli annesi Çağla Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra gönlünü ilk kez avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı.
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Aileye girip Nail Gönenli'yle ünlü mankenin sürpriz aşkı magazin gündemine damgasını vurmuştu. İkilinin aşklarını nikah masasına taşıyacağı bekleniyordu.
Ancak beklenen olmadı... Ünlü ikilinin aşkları ayrılıkla son bulsa da dostlukları bitmedi. Pek çok mekanda yan yana poz bile verdiler.
Şıkel'le tez gelen ayrılığın ardından kendi yolunu çizen Nail Gönenli, bu sefer gönlünü cemiyetin ünlü şeflerinden İdil Yazar'a kaptırmıştı.
Her açıklamasıyla medeniyet seviyesini arşa çıkaran Şıkel, bu haberin ardından yaptığı "Nail'in mutlu olmasını isterim" açıklaması çok konuşulmuştu.
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Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Aras Bulut İynemli eğlencelere akan Nail Gönenli ve yeni aşkı İdil Yazar'ın merakla beklenen ilk karesi de geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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