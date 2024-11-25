onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cemiyet Bu Aşkla Çalkalanıyor: Çağla Şıkel'in "Dost Kaldığı" Eski Aşkı Nail Gönenli Kalbini Kime Kaptırdı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Cemiyet Bu Aşkla Çalkalanıyor: Çağla Şıkel'in "Dost Kaldığı" Eski Aşkı Nail Gönenli Kalbini Kime Kaptırdı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2024 - 10:28

Geçtiğimiz seneye damga vuran Çağla Şıkel ve Nail Gönenli aşkı beklediğimizden kısa sürmüştü hatırlarsanız. Emre Altuğ ile boşanmasının ardından gönül kapılarını Nail Gönenli'ye açan Çağla Şıkel için tam yeni bir evlilik mi yaşayacak diyorduk ki ayrılık haberi tez geldi. Arkadaş kalabilen eski sevgililerden olduğunu söyleyen ikiliyi, ayrıldıktan sonra da hep beraber görmüştük. Kimine tuhaf gelen bu ex'ten yakın arkadaş muhabbeti kiminin de takdirini toplamıştı. Fakat geçtiğimiz dakikalarda tüm bu 'dostluk' durumunu değiştirebilecek bir iddia atıldı ortaya. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Nail Gönenli cemiyete girdi ve cemiyet bomba bir aşkla çalkalanmaya başladı!

KAYNAK: Hürriyet

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Parlayan kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Çağla Şıkel, 2008'de Emre Altuğ ile evlenmiş, oğulları Kuzey ve Uzay'a kavuştuktan bir süre sonra 2015'te de boşanma kararı almıştı.

Parlayan kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Çağla Şıkel, 2008'de Emre Altuğ ile evlenmiş, oğulları Kuzey ve Uzay'a kavuştuktan bir süre sonra 2015'te de boşanma kararı almıştı.

Uzunca bir süre aşk orucuna giren, hayatına da kimsecikleri sokmayan Çağla Şıkel, geçtiğimiz sene avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmış, hepimize sürpriz yapmıştı.

Uzunca bir süre aşk orucuna giren, hayatına da kimsecikleri sokmayan Çağla Şıkel, geçtiğimiz sene avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmış, hepimize sürpriz yapmıştı.

Şıkel'in ailesiyle bir araya gelen, mümkün olan her dakika yanında olan Nail Gönenli herkesin takdirini toplamış, aşkın da level atlayacağına inandırmıştı ki ayrılık haberi tez geldi.

Şıkel'in ailesiyle bir araya gelen, mümkün olan her dakika yanında olan Nail Gönenli herkesin takdirini toplamış, aşkın da level atlayacağına inandırmıştı ki ayrılık haberi tez geldi.

Yollarını ayırmaya karar veren ikilinin, ayrılıktan sonra da beraber tatile çıkması, davetlere beraber katılması dikkat çekmişti. Bunun üzerine de malum soru sorulmuştu tabii; "Aşka ikinci bir şans mı verdiniz?"

Yollarını ayırmaya karar veren ikilinin, ayrılıktan sonra da beraber tatile çıkması, davetlere beraber katılması dikkat çekmişti. Bunun üzerine de malum soru sorulmuştu tabii; "Aşka ikinci bir şans mı verdiniz?"

Cevap beklemediğimiz yerden gelmişti. Sonradan arkadaş kalınan modern aşklara çok alışık değiliz biliyorsunuz fakat Çağla Şıkel durumu "Biz arkadaş kalabilen eski sevgilileriz" diye özetlemiş, "Bundan sonra da bizi görürsünüz, göreceksiniz de…” açıklamasında bulunmuştu.

Cevap beklemediğimiz yerden gelmişti. Sonradan arkadaş kalınan modern aşklara çok alışık değiliz biliyorsunuz fakat Çağla Şıkel durumu "Biz arkadaş kalabilen eski sevgilileriz" diye özetlemiş, "Bundan sonra da bizi görürsünüz, göreceksiniz de…” açıklamasında bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İkiliyi uzunca bir süre beraber gördük de gerçekten. Aşk yeniden dedikodularına aldırmayan ikili, arkadaşlıklarının çok kıymetli olduğuna ve bunu hiçbir şeyin bozamayacağına hepimizi inandırdı. Tuhaf geldi evet ama takdir de etmiştik.

İkiliyi uzunca bir süre beraber gördük de gerçekten. Aşk yeniden dedikodularına aldırmayan ikili, arkadaşlıklarının çok kıymetli olduğuna ve bunu hiçbir şeyin bozamayacağına hepimizi inandırdı. Tuhaf geldi evet ama takdir de etmiştik.

Fakat geçtiğimiz saatlerde, bu mevcut "dostluk" durumunu kökünden değiştirme ihtimali çok yüksek olan bir iddia atıldı ortaya!

Fakat geçtiğimiz saatlerde, bu mevcut "dostluk" durumunu kökünden değiştirme ihtimali çok yüksek olan bir iddia atıldı ortaya!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre cemiyet dünyasına yeni bir aşk bombası düştü ve başrolünde de avukat Nail Gönenli ile cemiyetin popüler ismi şef İdil Yazar var!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre cemiyet dünyasına yeni bir aşk bombası düştü ve başrolünde de avukat Nail Gönenli ile cemiyetin popüler ismi şef İdil Yazar var!

Üstündağ'ın aktardığı üzere, Eylül ayında Çeşme'de tanışan ikili kısa sürede yakınlaşmış ve 1 aydır da birlikteymiş.

Üstündağ'ın aktardığı üzere, Eylül ayında Çeşme'de tanışan ikili kısa sürede yakınlaşmış ve 1 aydır da birlikteymiş.

Çağla Şıkel'e olur da bir gün sorulursa kendisinin ex aşkı Nail Gönenli'ye mutluluklar dileyeceğinden şüphemiz yok. Peki bu ex aşıkların dostluk meselesi denkleme İdil Yazar da eklendiğinde devam edecek mi? Biz hiç sanmıyoruz ama onu da hep beraber izleyeceğiz!

Çağla Şıkel'e olur da bir gün sorulursa kendisinin ex aşkı Nail Gönenli'ye mutluluklar dileyeceğinden şüphemiz yok. Peki bu ex aşıkların dostluk meselesi denkleme İdil Yazar da eklendiğinde devam edecek mi? Biz hiç sanmıyoruz ama onu da hep beraber izleyeceğiz!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın