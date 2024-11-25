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Cemiyet Bu Aşkla Çalkalanıyor: Çağla Şıkel'in "Dost Kaldığı" Eski Aşkı Nail Gönenli Kalbini Kime Kaptırdı?
Geçtiğimiz seneye damga vuran Çağla Şıkel ve Nail Gönenli aşkı beklediğimizden kısa sürmüştü hatırlarsanız. Emre Altuğ ile boşanmasının ardından gönül kapılarını Nail Gönenli'ye açan Çağla Şıkel için tam yeni bir evlilik mi yaşayacak diyorduk ki ayrılık haberi tez geldi. Arkadaş kalabilen eski sevgililerden olduğunu söyleyen ikiliyi, ayrıldıktan sonra da hep beraber görmüştük. Kimine tuhaf gelen bu ex'ten yakın arkadaş muhabbeti kiminin de takdirini toplamıştı. Fakat geçtiğimiz dakikalarda tüm bu 'dostluk' durumunu değiştirebilecek bir iddia atıldı ortaya. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Nail Gönenli cemiyete girdi ve cemiyet bomba bir aşkla çalkalanmaya başladı!
KAYNAK: Hürriyet
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